Rg-vb: döntős a magyar együttes kéziszercsapat

A brazíliai verseny honlapja szerint a júniusban összetettben Európa-bajnoki bronzérmes, Farkas Júlia, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla összetételű csapat három labdával és két karikával ötödik lett a szombati selejtezőben 27.050 ponttal.

Öt szalaggal a 23. helyen zárt a magyar együttes 18.400 ponttal, így összetettben 16. lett 45.450 ponttal.

A szerenkénti döntőket vasárnap rendezik az egyéni versenyben és az együttes kéziszercsapatok mezőnyében is.

A selejtező pontszámai alapján alakult ki az összetett verseny végeredménye: a győztes japánok mindössze három tizedponttal előzték meg a házigazda brazilokat. A bronzérmet a spanyolok nyerték.

A nemzetek versenyében a németek végeztek az élen, a magyarok a 15. helyen végeztek.

RITMIKUS GIMNASZTIKA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO DE JANEIRO

EGYÜTTES KÉZISZERCSAPAT

EGYÉNI ÖSSZETETT

1. Japán 55.550 pont

2. Brazília 55.250

3. Spanyolország 54.750

...16. Magyarország 45.450

NEMZETEK VERSENYE

1. Németország 286.500 pont

2. Bulgária 281.550

3. Ukrajna 278.550

...15. Magyarország 248.900