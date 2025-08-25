Rg-vb: fejlődési pályán van a magyar rg a kéziszercsapat edzője szerint

A sportág első dél-amerikai világbajnokságának utolsó napján hetedik lett a Farkas Júlia, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika, Jurca Lilla alkotta kéziszercsapat három labdával és két karikával. A szereplés már csak azért is kiemelkedő volt, mert huszonkilenc év elteltével lehetett ott magyar csapat vb-döntőben.

„A döntőbe vezető út hosszú és tudatos munka eredménye. Tavaly november óta a felkészülés minden eddiginél fegyelmezettebb, koncentráltabb formában zajlott, hiszen tudtuk: Rio különleges kihívás és egyszeri lehetőség lesz. A tallinni Európa-bajnokságon elért bronzérmünk lendületet adott, és bebizonyította, hogy képesek vagyunk a világ élvonalába tartozni – idézte Lauber Zsófiát a hazai szövetség közleménye. – Az elmúlt hónapokban sokszor alkalmazkodtunk az időeltolódáshoz is – éjszakai edzésekkel, hosszan nyúló gyakorlásokkal –, hogy Brazíliában a legjobb formát mutathassuk. A döntőben két labdaejtés megnehezítette a helyzetünket, így a dobogóra most nem volt esély, de az elődöntőben mutatott teljesítményünk, és az, hogy ismét döntőt láthatott a világ magyar kéziszercsapattól, már önmagában óriási fegyvertény. A hetedik helyezés számunkra mérhetetlenül nagy öröm és inspiráció, amelyre a jövőben is építeni tudunk” – tette hozzá az edző.

Megemlítette, hogy az egyéni versenyzők dolgát „sérülések és váratlan helyzetek” nehezítették, ezzel együtt – mint mondta – büszkék arra, hogy Lovász Luca labdával és Wiesner Hanna szalaggal a legjobb 18 közé került.

„Ez a világbajnokság újabb bizonyíték arra, hogy a magyar ritmikus gimnasztika fejlődési pályán van. A tallinni Eb-bronz és a riói vb-döntő egyértelműen azt mutatja, hogy a közös munka és kitartás meghozza gyümölcsét” – fogalmazott Lauber Zsófia.