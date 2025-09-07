Nemzeti Sportrádió

Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett a világbajnokságon

2025.09.07. 21:39
Pigniczki Fanni (Fotó: Anna Kull)
Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett augusztusban, a Rio de Janeiró-i ritmikusgimnasztika-világbajnokságon.

„Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javul majd, de sajnos egyre rosszabb lett” – idézi a magyar szövetség vasárnapi sajtóközleménye a sportág legeredményesebb magyar versenyzőjét, Pigniczki Fannit.

Hozzátette, nehéz volt elfogadnia, hogy számára szinte már akkor véget ért a világbajnokság, mielőtt elkezdődött volna, és bár a legjobb tudása szerint akarta bemutatni a gyakorlatait, erre képtelen volt.

„Akkor derült ki a fájdalom oka, amikor hazaértünk. Jelenleg zajlik a rehabilitációm, és igyekszem kihasználni az időt a feltöltődésre és az egyetemi tanulmányaimra is. Minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni” – mondta a kétszeres olimpikon.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki a sérülése ellenére végigversenyezte a világbajnokságot: buzogánnyal a 41., szalaggal a 24., karikával a 26., labdával a 33. helyen végzett a selejtezőben, egyéni összetettben pedig a 32. helyen zárt.

 

