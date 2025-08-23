Rg: Darja Varfolomeev megvédte világbajnoki címét egyéni összetettben

Darja Varfolomeev hetedik alkalommal lett világbajnok, egyéni összetettben megvédte címét, hiszen két évvel ezelőtt Valenciában is ő nyert.
Fölényét jelzi, hogy négy gyakorlata során 2600 ponttal többet gyűjtött, mint a második helyezett bolgár Sztiliana Nikolova, akinek továbbra is várnia kell első egyéni vb-címére.
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
Egyéni összetett, világbajnok: Darja Varfolomeev (Németország) 121.900 pont
2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 119.300
3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 117.950
(MTI)