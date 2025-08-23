Nemzeti Sportrádió

Rg: Darja Varfolomeev megvédte világbajnoki címét egyéni összetettben

Vágólapra másolva!
2025.08.23. 09:30
null
Darja Varfolomeev (Fotó: Getty Images)
Címkék
Darja Varfolomeev rg ritmikus gimnasztika rg-vb
A német Darja Varfolomeev nyerte meg az egyéni összetett döntőjét pénteken a Rio de Janeiróban zajló ritmikus gimnasztika világbajnokságon.

Darja Varfolomeev hetedik alkalommal lett világbajnok, egyéni összetettben megvédte címét, hiszen két évvel ezelőtt Valenciában is ő nyert.

Fölényét jelzi, hogy négy gyakorlata során 2600 ponttal többet gyűjtött, mint a második helyezett bolgár Sztiliana Nikolova, akinek továbbra is várnia kell első egyéni vb-címére.

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
Egyéni összetett, világbajnok: Darja Varfolomeev (Németország) 121.900 pont
2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 119.300
3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 117.950

(MTI)

Torna
Tegnap, 9:06

Rg-vb: nincs magyar döntős az egyéni versenyben

Pigniczki Fanni buzogánnyal a 41., szalaggal a 24. helyen végzett csütörtökön.

 

 

Darja Varfolomeev rg ritmikus gimnasztika rg-vb
Legfrissebb hírek

Rg-vb: nincs magyar döntős az egyéni versenyben

Torna
Tegnap, 9:06

RG-vb: Lovász Luca 17. lett labdával

Egyéb egyéni
2025.08.21. 06:53

„Percekig csak sírni tudtunk, annyira örültünk” – Szabados Dóra a magyar ritmikus gimnasztika sporttörténelmi sikere után

Egyéb egyéni
2025.06.15. 11:27

Rg Eb: hatodik és nyolcadik hely a magyar együttes kéziszercsapattól

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:16

Ritmikus gimnasztika Eb: Sztilijana Nikolova triplázott a szerenkénti döntőkben

Egyéb egyéni
2025.06.08. 14:42

Pigniczki Fanni döntős egyéni összetettben a ritmikus gimnasztika Eb-n

Egyéb egyéni
2025.06.06. 20:41

Önállóvá válik a Magyar Ritmikus Gimnasztika-szövetség

Egyéb egyéni
2025.05.22. 12:52

Pigniczki Fanni három aranyat szerzett a ritmikus gimnasztika ob-n

Torna
2025.05.19. 09:42
Ezek is érdekelhetik