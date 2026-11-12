„Söröztem és a McDonald'sba jártam” – a korábbi német válogatott védő vallott pályafutásáról

Niklas Süle fizikai állapota a 2024-es Bajnokok Ligája-döntő előtt került a figyelem középpontjába, amikor a Borussia Dortmund játékosaként a Real Madrid elleni londoni mérkőzésre készült: a védőről készült, nem éppen ideális fizikai állapotát mutató felvételek akkor komoly visszhangot váltottak ki a sajtóban. A német futballista most az After the Final Whistle podcastadásban beszélt arról, hogy profi pályafutása során nem mindig fordított kellő figyelmet a testsúlyára.

Talán túl sokszor ittam meg három sört, és ettem a McDonald's-ban... Nem akartam tizenöt éven keresztül kizárólag a futballra koncentrálni, szerettem volna élvezni is az életet. Mert az élet túl rövid ahhoz, hogy ne azt csináljuk, amit akarunk

– vallotta be Süle a podcastadásban az As összefoglalója szerint.

A 31 éves játékos időközben úgy döntött, felhagy a profi labdarúgással, jelenleg már csak barátaival, egy német kilencedik osztályban szereplő amatőr csapatban futballozik. Elmondta azt is, miért nem szeretné, hogy a mérkőzései körül túl nagy médiafigyelem lenne: „Nem akarom, hogy öt, hat vagy hét televíziós stáb kövessen az első mérkőzéseimen, amikor a kilencedik ligában játszom. Egyszerűen csak futballozni szeretnék, és meginni pár sört a barátaimmal” – fogalmazott.

Süle a közösségi média használatáról, annak árnyoldalairól is kifejtette véleményét: „Nem vagyok az a típus, aki rajong a közösségi médiáért. Nincs Instagram-fiókom. Természetesen a közösségi média segíthetett volna a pályafutásom során, valószínűleg több szponzori szerződést is szereztem volna. Kétségtelen, hogy pénzt veszítettem azzal, hogy nem voltam jelen a közösségi médiában, de ez sosem volt prioritás számomra” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte az ilyen platformok egyik legnagyobb veszélye, hogy állandó összehasonlításra ösztönzik az embereket.

„Szerintem az egyik legrosszabb dolog, amit az emberek tehetnek, hogy állandóan másokhoz hasonlítják magukat. Márpedig az Instagram ezt a viselkedést ösztönzi” – vélekedett.