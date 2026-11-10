Ismét a versenynaptárat kritizálta a profi teniszezők szövetsége

2026.11.10. 16:03
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Ribakina kihagyja a vb-t (Fotó: Getty Images)
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tenisz Jelena Ribakina tenisz-vb
A Profi Teniszezők Szövetsége (PTPA) ismét kritizálta a sűrű versenynaptárt, mondván, a világelső Jelena Ribakina azért lépett vissza a WTA-világbajnokságtól, mert fizikailag kimerült a szezon végére.

Mint ismert, a női világelső kazah teniszező szombaton jelentette be, hogy erőnléti problémák miatt nem indul Indian Wellsben.

„Ribakina idén két Grand Slamet nyert és négy tornagyőzelemmel fejezi be az idényt. De a novemberi évadzáróra fizikailag elfogyott – írta közösségi oldalán a PTPA. – Nem szerencsés, ha a játékosok úgy jutnak el az év legrangosabb eseményéig, hogy teljesen elfáradnak. A PTPA továbbra is azért küzd, hogy a teniszezők úgy játszhassák végig a szezont, hogy végig jó egészségi állapotban maradnak.”

A WTA egyelőre nem kommentálta a közleményt, de korábban közölte: a sportolók jólléte elsődleges szempont, és a versenynaptár kialakításánál is figyelembe vette a játékosok véleményét.

A férfiviadalokat szervező ATP-nél is rendre felmerül a játékosok túlterheltségének kérdése. Az amerikai Taylor Fritz vasárnap úgy nyilatkozott: az év végi leállás kevés lehetőséget ad a feltöltődésre.

„Egy hónapunk van a pihenésre, de ha ezt valaki teljesen kihasználja és leáll, akkor edzetlenül kezdi el az évet – fogalmazott egy interjúban a világranglista tizedik helyezettje. – Szóval lényegében legfeljebb két hét szabadságot vehetünk ki, utána pedig már készülni kell. Vagyis gyakorlatilag soha nincs szabadidőnk. Szó szerint bőröndből élünk.”

Az ATP közölte: a játékosok továbbra is maguk dönthetnek versenynaptáruk összeállításáról, a szervezet pedig azon dolgozik, hogy mindenki megfelelő számú mérkőzést játsszon az idény során.

 

tenisz Jelena Ribakina tenisz-vb
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