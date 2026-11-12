NBA: Doncic ismét 30 pont felett, tovább menetel a Lakers

A Lakers ezúttal a Milwaukee Bucks otthonában nyert 123–112-re úgy, hogy a szlovén Luka Doncic sorozatban kilencedik találkozóján szerzett legalább harminc pontot, ezúttal 32-t. A Los Angeles-ieknek ez volt egymás után a hetedik győzelmük és 11/2-es győzelmi mutatóval rendelkeznek.

A mögöttük 10/2-vel álló – és sorozatban tizedik mérkőzésén nyertes – Spursben a francia óriás, Victor Wembanyama 32 ponttal és kilenc lepattanóval segítette együttesét a Chicago Bulls idegenbeli, 124–119-es legyőzéséhez, míg a szintén 10/2-es mérlegű Celtics a 24 pontig jutó Jayson Tatum vezérletével nyert Torontóban a Raptors ellen 98–93-ra.

Nem volt ugyanakkor jó napja a legutóbbi két bajnoknak: a címvédő New York Knicks odahaza kapott ki 115–107-re a 32 pontos James Harden vezette Cleveland Cavalierstől, ezzel 6/5-re rontotta mérlegét.

A tavaly bajnok Oklahoma City Thunder Portlandben maradt alul 118–108-ra annak ellenére, hogy a legutóbbi két idényben a liga legértékesebb játékosának megválasztott kanadai Shai Gilgeous-Alexander a mezőny legeredményesebbejként 31 pontot szerzett.

A Golden State Warriorsnak nemcsak a nyolcmeccses győzelmi szériája szakadt meg a Houston Rockets elleni, 115–108-ra elveszített találkozón, hanem a csapat szurkolói Stephen Curry miatt is aggódhatnak: a négyszeres bajnok, olimpiai aranyérmes sztár az első negyed közepén hasfalsérülést szenvedett, ami után nem is tudott visszaállni.

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Washington Wizards 114–101

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 107–115

Toronto Raptors–Boston Celtics 93–98

Chicago Bulls–San Antonio Spurs 119–124

Memphis Grizzlies–Denver Nuggets 118–123

Milwaukee Bucks–Los Angeles Lakers 112–123

New Orleans Pelicans–Brooklyn Nets 111–145

Utah Jazz–Orlando Magic 108–123

Houston Rockets–Golden State Warriors 115–108

Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 118–108