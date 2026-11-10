Jannik Sinner nem sieti el a visszatérést

A 25 éves sztár júliusban, Wimbledonban szerezte meg pályafutása ötödik Grand Slam-trófeáját, azóta viszont nem versenyzett. Sinner már jelezte, hogy az év végén indul egy szaúdi bemutatótornán, de ott még nem kell megfelelő formában lennie.

„A cél, hogy eljussak Ausztráliába. Remélem, sikerül, és talán előtte még néhány tornán is pályára léphetek – mondta Sinner egy milánói sajtóeseményen. – Jelenleg követnem kell az előírt protokollokat, anélkül, hogy bármit is elsietnék. Bízom a javulásban, és a cél elérése érdekében dolgozom.”

Sinner elárulta, szerinte kezdetben „irreális időpontot” tűztek ki a visszatérésre, ezért végül más utat választottak.

„Teniszező vagyok, nem orvos, így nem tehetek mást, mint hogy bízom a szakemberekben. Hiányzik a tenisz. Jelenleg azonban kulcsfontosságú, hogy vigyázzak a testemre, hiszen még 10–15 évig szeretnék versenyszerűen játszani” – tette hozzá.