Thomas Tuchel az Európa-bajnokságig biztosan marad az angol válogatottnál

Bár az 53 éves német szakember szerződését februárban két évvel meghosszabbította az angol szövetség, az elmúlt hetekben felvetődött néhány médiumnál, hogy visszatér a klubfutballhoz, s akár a Manchester United vezetőedzője is lehet.

Nincs kivásárlási záradék a szerződésemben, és szándékom sincs távozni

– hangsúlyozta Tuchel, majd megerősítette, a következő Európa-bajnokság végéig maradni szeretne. Ugyanakkor hozzátette, hogy szerződése lejárta után nyitott minden feladatra, akár a maradásra is. A Paris Saint-Germain, a Chelsea és a Bayern München korábbi vezetőedzője először vállalt szövetségi kapitányi posztot, tavaly január óta irányítja az egyszeres világbajnokot, amellyel a nyári vb-n bronzérmet szerzett.

„Természetesen hiányzik az az évi ötven mérkőzés, amelyen klubedzőként részt vehettem, de égek a vágytól, hogy az angol válogatottal megnyerjem a Nemzetek Ligáját, később pedig részt vegyek az Európa-bajnokságon” – fogalmazott.

A két év múlva esedékes 18. Európa-bajnokságot az Egyesült Királyságban, vagyis Angliában, Skóciában és Walesben, valamint Írországban rendezik meg.

Az angol válogatott a Nemzetek Ligájában csütörtökön (ma) Horvátországgal a Wembley Stadionban, vasárnap pedig Madridban Spanyolországgal játszik. Az együttes két fordulóval a vége előtt kilenc ponttal a második helyen áll az A liga 3. csoportjában, s mivel pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak, akár két vereséggel is negyeddöntős lehet.