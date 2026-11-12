Thomas Tuchel az Európa-bajnokságig biztosan marad az angol válogatottnál

2026.11.12. 10:53
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Fotó: Getty Images
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Anglia Thomas Tuchel angol válogatott
Thomas Tuchel megerősítette, hogy a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságig biztosan az angol válogatott szövetségi kapitánya marad.

Bár az 53 éves német szakember szerződését februárban két évvel meghosszabbította az angol szövetség, az elmúlt hetekben felvetődött néhány médiumnál, hogy visszatér a klubfutballhoz, s akár a Manchester United vezetőedzője is lehet.

Nincs kivásárlási záradék a szerződésemben, és szándékom sincs távozni

 – hangsúlyozta Tuchel, majd megerősítette, a következő Európa-bajnokság végéig maradni szeretne. Ugyanakkor hozzátette, hogy szerződése lejárta után nyitott minden feladatra, akár a maradásra is. A Paris Saint-Germain, a Chelsea és a Bayern München korábbi vezetőedzője először vállalt szövetségi kapitányi posztot, tavaly január óta irányítja az egyszeres világbajnokot, amellyel a nyári vb-n bronzérmet szerzett.

„Természetesen hiányzik az az évi ötven mérkőzés, amelyen klubedzőként részt vehettem, de égek a vágytól, hogy az angol válogatottal megnyerjem a Nemzetek Ligáját, később pedig részt vegyek az Európa-bajnokságon” – fogalmazott.

A két év múlva esedékes 18. Európa-bajnokságot az Egyesült Királyságban, vagyis Angliában, Skóciában és Walesben, valamint Írországban rendezik meg.

Az angol válogatott a Nemzetek Ligájában csütörtökön (ma) Horvátországgal a Wembley Stadionban, vasárnap pedig Madridban Spanyolországgal játszik. Az együttes két fordulóval a vége előtt kilenc ponttal a második helyen áll az A liga 3. csoportjában, s mivel pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak, akár két vereséggel is negyeddöntős lehet.

 

Anglia Thomas Tuchel angol válogatott
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