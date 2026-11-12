Módosult az összeférhetetlenségi törvénytervezet, amelyben Kubatov Gábor is érintett lehet

Az Index cikke szerint az új tervezet alapján már érintett lehet Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC október 27-én újraválasztott elnöke, ugyanakkor a visszamenőleges hatály miatt még reménykedhet abban, hogy hivatalában maradhat.

Mint ismert: a módosítás szerint az 500 főnél nagyobb sportegyesületek vezetésétől eltilthatók a politikai pártok vezető tisztségviselői, valamint azok a korábbi országgyűlési és európai parlamenti képviselők, akiknek megbízatása négy éven belül szűnt meg. Kubatov 2006 és 2026 között volt országgyűlési képviselő, emellett korábban a Fidesz alelnöke és pártigazgatója is volt.

A törvénytervezet visszamenőleges hatálya ugyanakkor jogi kérdéseket vet fel, hiszen Kubatov már nem tagja az Országgyűlésnek. Az FTC elnöke korábban úgy vélekedett, Baka András köztársasági elnök éppen emiatt nem írja majd alá a jogszabályt.

A parlament november végén szavazhat a tervezetről, addig azonban még módosulhat annak szövege. Vagyis, a végső döntés így akár az államfő kezébe is kerülhet.