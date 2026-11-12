Visinka Ede lesz a Csákvár edzője – NS-infó

H. Á.H. Á.
2026.11.12. 08:48
null
Visinka visszatér Csákvárra (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
Csákvár NB II Visinka Ede
Lapunk úgy tudja, az NB II-ben szereplő Csákvárnál megtalálták az október végén távozott Berndt András vezetőedző utódját, mégpedig a klubot 2019 és 2021 között két idényen át irányító Visinka Ede személyében.

A Nemzeti Sport értesülései szerint már a szerdai edzést is az 54 éves délvidéki szakember vezette és hamarosan hivatalosan is bejelenthetik kinevezését. Visinka 2018-ban dolgozott először felnőtt csapatnál, a Puskás Akadémia második csapatát irányította egy idényen át, mielőtt a Csákvár edzője lett volna, majd egy szezont töltött a Tiszakécskénél, legutóbb pedig a 2022–23-as idényben a Nyíregyházánál dolgozott vezetőedzőként.

Október végén, a Mezőkövesdtől elszenvedett 4–0-s vereség után mondott le posztjáról a Csákvár vezetőedzője Berndt András, azóta ideiglenesen a csapat kapusedzője, a korábbi háromszoros válogatott kapus, Szűcs Lajos irányította a gárdát.

 

Csákvár NB II Visinka Ede
Legfrissebb hírek

Felmentették az NB II-es Karcag vezetőedzőjét, Varga Attilát a munkavégzés alól

Labdarúgó NB II
20 órája

Szabó Bálint: A KTE helye az NB I-ben van

Labdarúgó NB II
2026.11.10. 17:15

Még két NB II-es meccs kerül idén képernyőre

Labdarúgó NB II
2026.11.10. 16:23

Megvan, ki veszi át ideiglenesen a Kazincbarcika irányítását

Labdarúgó NB II
2026.11.10. 10:51

A sereghajtó Csákvár négy gólt szerezve törte meg rossz sorozatát

Labdarúgó NB II
2026.11.08. 16:45

Tíz emberrel is nyert a KTE; a DVTK húzta be a borsodi rangadót; hármat kapott a Vidi – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2026.11.07. 19:00

A Videoton kapufáig, a BVSC három gólig jutott Fehérváron

Labdarúgó NB II
2026.11.07. 18:52

A Gyirmót a végén egyenlített az emberhátrányba kerülő Tiszakécske ellen

Labdarúgó NB II
2026.11.07. 18:49