Visinka Ede lesz a Csákvár edzője – NS-infó
Lapunk úgy tudja, az NB II-ben szereplő Csákvárnál megtalálták az október végén távozott Berndt András vezetőedző utódját, mégpedig a klubot 2019 és 2021 között két idényen át irányító Visinka Ede személyében.
A Nemzeti Sport értesülései szerint már a szerdai edzést is az 54 éves délvidéki szakember vezette és hamarosan hivatalosan is bejelenthetik kinevezését. Visinka 2018-ban dolgozott először felnőtt csapatnál, a Puskás Akadémia második csapatát irányította egy idényen át, mielőtt a Csákvár edzője lett volna, majd egy szezont töltött a Tiszakécskénél, legutóbb pedig a 2022–23-as idényben a Nyíregyházánál dolgozott vezetőedzőként.
Október végén, a Mezőkövesdtől elszenvedett 4–0-s vereség után mondott le posztjáról a Csákvár vezetőedzője Berndt András, azóta ideiglenesen a csapat kapusedzője, a korábbi háromszoros válogatott kapus, Szűcs Lajos irányította a gárdát.
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