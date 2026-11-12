Visinka Ede lesz a Csákvár edzője – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint már a szerdai edzést is az 54 éves délvidéki szakember vezette és hamarosan hivatalosan is bejelenthetik kinevezését. Visinka 2018-ban dolgozott először felnőtt csapatnál, a Puskás Akadémia második csapatát irányította egy idényen át, mielőtt a Csákvár edzője lett volna, majd egy szezont töltött a Tiszakécskénél, legutóbb pedig a 2022–23-as idényben a Nyíregyházánál dolgozott vezetőedzőként.

Október végén, a Mezőkövesdtől elszenvedett 4–0-s vereség után mondott le posztjáról a Csákvár vezetőedzője Berndt András, azóta ideiglenesen a csapat kapusedzője, a korábbi háromszoros válogatott kapus, Szűcs Lajos irányította a gárdát.