Duóból kompakt négyes – látogatóban a Virth-csapatnál

Van amúgy egy olimpiai bajnok is a vízben. Nem, nem az, akire a legtöbben gondolnak: Gulyás Michelle öttusázó éppen az úszóedzését teljesíti Magyarovits Zoltán irányítása mellett.

A Virth-csoport ezen a napon további két úszóval és egy edzővel bővül: szerdán és szombaton reggelente a két ferencvárosi, Németh Nándor és Kovács Benedek, valamint mesterük, Plagányi Zsolt is társul Virth Balázsékhoz.

Van még annyi idő 8:16.37-ig, hogy teret nyerjen Zombori múlt heti teljesítménye: a kaposvári rövid pályás országos bajnokságon négy aranyat nyert – győzött 100 vegyesen is, ám ott a szabálytalan hát-mell forduló miatt utóbb kizárták.

„Végig azt mondogatta, négy arannyal elégedett lesz, nem is kell az öt, mert az nem páros szám – mondja némiképp még mindig értetlenkedve Virth Balázs, és mivel idő van, kiabál egyet: – Rajt!”

A nullás pályán Zombori, az egyesen Késely és Márton, a kettesen Holló (ő néhány hossz után távozik, mert beteg) és Németh, a hármason Kovács indul neki a mindkét tréner által keménynek ígért edzésnek.

Márton Richárdékhoz (jobbra) ezen a reggelen Németh Nándor is csatlakozott (Fotó: Kovács Péter)

Hogy megtörjék a monotóniát, nagyjából a feladatok harmada után az edzők kivezénylik az úszókat a vízből, hogy a rajtkőről ugorva vágjanak neki a következő etapnak. Késely lemarad, Virth kérdésére, miért áll a rajtkövek (és a fiúk) mögött, érkezik a magyarázat: „Én a lányokkal indulok.”

A frappáns megjegyzésre mosolyt, később sok-sok dicséretet kap Virthtől: „A tempó is, a forduló is jó volt, minden jó volt!”

Az elismerő szavakból kijut a többieknek is (és Virth Balázs elárulja azt is, hogy Holló Balázs megtáltosodott, egyre-másra javítja az eredményeit, tele van motivációval), a tanítványok figyelnek mindenre – a vízben, de a parton is.

„Figyelj, keményedik a feladat: minden harmadikat maximális sebességgel ússzátok, az elsőt és másodikat meg normál iramban. És öt másodpercre csökken a pihenő” – adja ki az ukázt Virth mester. Ugyanez többször ismétlődik, de az edző belezavarodik, Zombori viszont nem akar csalni: „Balázs, eggyel előrébb tartasz a számolásban, még két rész jön, nem egy!”

Plagányi Zsolt bólogat, s rögtön meg is védi kollégáját: „Könnyű ám belezavarodni ilyenkor, mert több mindenre kell figyelni.”

Késely Ajna a női szellem Virth Balázs csapatában Kapás Boglárka után (Fotó: Kovács Péter)

Az asztalon ott is vannak a kockás füzetek, amelyekbe az edzők a részidőket vezetik – kicsit furcsa látni ilyet 2026-ban.

„Bob Bowmannek is kockás füzete van” – kacsint Virth Balázs, aztán a gyorsabb, nagyobb irammal teljesített feladatok után uszonyt kér a lábakra, és jöhetnek a hosszabb távok.

Van idő beszámolni az elmúlt hetek történéseiről: „Ajnának szüksége volt némi változatosságra, Kovács Ottóval együttműködve készülünk, Holló Balázs edzőt váltott, s jött hozzánk. Nagyon tehetséges fiú, és újra motivált, s általa-vele Zombori Gábor még nagyobb fokozatra kapcsolt.”

Márton Richárdról külön nem beszél, de nincs is rá szükség: Márton az Márton. Európa-bajnoki ezüstérmes – tapasztalt, sokat megélt úszó.

Csupán néhány hét (vagy még annyi sem) kellett, és a duóból kompakt kis négyes lett a Virth-világban.