Piros megnyerte az első meccsét top 100-asként

H. Á.H. Á.
2026.11.10. 18:42
null
Piros döntő játszmában győzött (Fotó: AFP)
Címkék
tenisz Luca Nardi ATP Orleans Piros Zsombor
A 204 ezer euró összdíjazású, Orléans-ban zajló fedett pályás férfi ATP-challenger tenisztorna első fordulójában a hetedik kiemelt Piros Zsombor döntő játszmában legyőzte a világranglistán 263. helyen álló 23 éves olasz Luca Nardit

Négy éve egy metzi viadalon találkozott először Luca Nardival Piros Zsombor, és akkor, hasonlóan a mostanihoz, döntő játszmában diadalmaskodott a világranglistán a legjobb száz között ezen a héten debütáló magyar teniszező az olasz fölött.

A négy esztendővel ezelőttihez képest a karrierje során most először top 100-asként pályára lépő Piros megnyerte az első szettet – rövidítésben, miután mindketten hozták mind a hat adogatójátékukat az 57 percig tartó felvonásban. A második viszont drámai változást hozott, hiszen Nardi hamar dupla brékelőnybe került, s 5:0-ról nem okozott számára nehézséget lezárni a szettet. A döntő játszmára viszont Piros összekapta magát, és ismét stabilan hozta az adogatásait. Brékelnie is sikerült, mégpedig a legjobbkor, a tizedik játékban, amikor az ellenfelének már lehetősége sem volt reagálni: 5:4-es vezetésénél fogadóként a harmadik meccslabdát kihasználva végül Piros két óra huszonhét perc alatt megnyerte a mérkőzést.

A folytatásban Piros a hazai közönség előtt szereplő francia Clément Taburral találkozik.

ATP CHALLENGER, ORLÉANS (203 900 euró, fedett pálya)
1. FORDULÓ (a legjobb 16 közé jutásért)
Piros Zsombor (7.)–Luca Nardi (olasz) 7:6 (7–2), 1:6, 6:4 

 

tenisz Luca Nardi ATP Orleans Piros Zsombor
Legfrissebb hírek

Jannik Sinner nem sieti el a visszatérést

Tenisz
2 órája

Ismét a versenynaptárat kritizálta a profi teniszezők szövetsége

Tenisz
4 órája

Piros Zsombor: Nincs már poénpingpong és játék a telefonon

Tenisz
Tegnap, 7:16

Top 100: itt a Piros! – Győri Ferenc jegyzete

Tenisz
Tegnap, 7:15

Alcaraz nyerte meg a párizsi mestertornát – két szettben győzött Shelton ellen

Tenisz
2026.11.08. 18:27

Piros Zsombor a negyeddöntőben búcsúzott Pozsonyban

Tenisz
2026.11.06. 19:47

Piros Zsombor hétfőtől a legjobb száz között a világranglistán

Tenisz
2026.11.04. 20:42

Csennai tenisztorna: Udvardy ismét korán búcsúzott

Tenisz
2026.11.03. 10:47