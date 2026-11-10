Piros megnyerte az első meccsét top 100-asként

Négy éve egy metzi viadalon találkozott először Luca Nardival Piros Zsombor, és akkor, hasonlóan a mostanihoz, döntő játszmában diadalmaskodott a világranglistán a legjobb száz között ezen a héten debütáló magyar teniszező az olasz fölött.

A négy esztendővel ezelőttihez képest a karrierje során most először top 100-asként pályára lépő Piros megnyerte az első szettet – rövidítésben, miután mindketten hozták mind a hat adogatójátékukat az 57 percig tartó felvonásban. A második viszont drámai változást hozott, hiszen Nardi hamar dupla brékelőnybe került, s 5:0-ról nem okozott számára nehézséget lezárni a szettet. A döntő játszmára viszont Piros összekapta magát, és ismét stabilan hozta az adogatásait. Brékelnie is sikerült, mégpedig a legjobbkor, a tizedik játékban, amikor az ellenfelének már lehetősége sem volt reagálni: 5:4-es vezetésénél fogadóként a harmadik meccslabdát kihasználva végül Piros két óra huszonhét perc alatt megnyerte a mérkőzést.

A folytatásban Piros a hazai közönség előtt szereplő francia Clément Taburral találkozik.

ATP CHALLENGER, ORLÉANS (203 900 euró, fedett pálya)

1. FORDULÓ (a legjobb 16 közé jutásért)

Piros Zsombor (7.)–Luca Nardi (olasz) 7:6 (7–2), 1:6, 6:4