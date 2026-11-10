„A kialakult helyzet nehéz döntéseket követel” – megszólalt a Győri ETO KC az elmúlt napok híreire reagálva

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.10. 19:47
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Az nem derült ki a közleményből, hogy a keretet illetően milyen változások lehetnek Győrben (Fotó: Dömötör Csaba)
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női kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Közleményt adott a Győri Audi ETO KC kedd este, melyben reagált azokra a hírekre, melyek a kézilabdaklub anyagi nehézségeiről szóltak.
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A győri önkormányzat reagált az ETO anyagi gondjairól szóló hírre

„A városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek.”

Mint hétfőn beszámoltunk róla, egybehangzó sajtóhírek szerint jelentős pénzügyi gondokkal küzd a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, ennek kapcsán a klub az alábbi közleményt tette közzé.

„A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.

A már korábban kialakult gazdasági nehézségek megoldása érdekében szponzorainkkal és partnereinkkel folytatott intenzív tárgyalások alapján mindvégig bíztunk abban, hogy sikerül megnyugtató megoldást találnunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a folyamatban lévő egyeztetések lezárásáig nem kívánunk idő előtti bizonytalanságot kelteni sem játékosaink, sem munkatársaink, sem szurkolóink körében. A klub érdekeinek védelme, a tárgyalási pozícióink megőrzése és az a felelősség vezérelte döntéseinket, hogy a problémák mellett lehetőség szerint már konkrét megoldásokról tájékoztathassuk közösségünket.

Partnereinkkel, köztük az állami szereplőkkel, az önkormányzattal, valamennyi leendő és meglévő támogatónkkal folyamatos egyeztetéseket folytatunk a kölcsönös bizalom és az őszinte tájékoztatás jegyében.

Új partnerekkel, piaci szereplőkkel folyamatosan tárgyalunk, ezen lehetséges megállapodások véglegesítése azonban időt igényel.

A klub vezetése nem várja a megoldást, hanem nap mint nap dolgozik érte.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakult helyzet nehéz döntéseket, felelős gazdálkodást és közös erőfeszítéseket követel.

Célunk továbbra is változatlan; hogy az elmúlt évtizedekhez méltóan, ugyanolyan elhivatottsággal, szakmai színvonalon és eredményességgel szolgáljuk a magyar sportot, Győr városát és mindazokat, akik hisznek a Győri Audi ETO KC értékeiben.

Szurkolóinknak hálásak vagyunk, és továbbra is számítunk rájuk mérkőzéseinken, hiszen az ő töretlen támogatásuk, szeretetük és a közös sikerekbe vetett hitük most minden eddiginél nagyobb erőt jelent számunkra abban a küzdelemben, amelyet a Győri Audi ETO KC-ért és az ETO-családért vívunk.”

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