Alcaraz nyerte meg a párizsi mestertornát – két szettben győzött Shelton ellen
A spanyol Carlos Alcaraz nyerte meg a 6.3 millió euró összdíjazású párizsi kemény pályás férfi tenisztornát, amelynek vasárnapi döntőjében két szettben legyőzte az amerikai Ben Sheltont.
A két játékos, Ben Shelton és Carlos Alcaraz legutóbb szeptemberben, a US Open negyeddöntőjében találkozott egymással, akkor az amerikai teniszező diadalmaskodott, a sérüléséből nem sokkal korábban visszatérő Alcaraz viszont azóta pazar formában van, Tokióban és Bécsben is tornát nyert.
A 23 éves spanyol először diadalmaskodott Párizsban, karrierje kilencedik mesterversenyén győzött, a kilenc ATP 1000-es közül már csak a kanadai és a sanghaji trófea hiányzik a gyűjteményéből. Alcaraz magabiztosan készülhet a jövő vasárnap kezdődő ATP-világbajnokságra, ugyanis a legutóbbi 21 mérkőzéséből 19-et megnyert.
ATP1 000-ES TORNA, PÁRIZS (6.3 millió dollár, kemény pálya)
DÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 2.)–Shelton (amerikai, 3.) 7:6 (7–5), 7:5
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