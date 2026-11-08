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Alcaraz nyerte meg a párizsi mestertornát – két szettben győzött Shelton ellen

MTI MTI
2026.11.08. 18:27
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AFPCarlos Alcaraz a párizsi trófeával (Fotó: AFP)
Címkék
tenisz Carlos Alcaraz Ben Shelton
A spanyol Carlos Alcaraz nyerte meg a 6.3 millió euró összdíjazású párizsi kemény pályás férfi tenisztornát, amelynek vasárnapi döntőjében két szettben legyőzte az amerikai Ben Sheltont.

 

A két játékos, Ben Shelton és Carlos Alcaraz legutóbb szeptemberben, a US Open negyeddöntőjében találkozott egymással, akkor az amerikai teniszező diadalmaskodott, a sérüléséből nem sokkal korábban visszatérő Alcaraz viszont azóta pazar formában van, Tokióban és Bécsben is tornát nyert.

A 23 éves spanyol először diadalmaskodott Párizsban, karrierje kilencedik mesterversenyén győzött, a kilenc ATP 1000-es közül már csak a kanadai és a sanghaji trófea hiányzik a gyűjteményéből. Alcaraz magabiztosan készülhet a jövő vasárnap kezdődő ATP-világbajnokságra, ugyanis a legutóbbi 21 mérkőzéséből 19-et megnyert.

ATP1 000-ES TORNA, PÁRIZS (6.3 millió dollár, kemény pálya)
DÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 2.)–Shelton (amerikai, 3.) 7:6 (7–5), 7:5

 

tenisz Carlos Alcaraz Ben Shelton
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