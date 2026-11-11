Az ETO ügyvezetője szerint a legfontosabb céljuk, hogy befejezzék az idényt

„Tegnap óta a helyzet nem változott. Azt most is megerősíthetem, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben – kezdte Fata Edina. Komoly fejtörést okozott az nekünk minden szempontból, hogy mikor terheljük ezzel a játékosokat és a stábtagokat. Tudjuk, hogy ez senkinek sem könnyű helyzet, nekünk sem volt eddig az, és ezután sem lesz. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy megoldjuk a kialakult helyzetet.”

Fata Edina ügyvezető szerint már zajlanak a tárgyalások a játékosokkal (Fotó: Peka Roland/Győri Audi ETO KC)

A győriek ügyvezetője elmondta, a Ferencváros elleni bajnokit követően közölték a játékosokkal a híreket: „Függetlenül attól, hogy szárnyra kaptak bizonyos híresztelések, konkrétan előtte még nem akartuk ezzel terhelni a csapatot. A meccs után rögtön leültünk a stábbal és a csapattal, tájékoztattuk őket a jelenlegi helyzetről, és megígértük nekik, hogy minden kérdésükre válaszolni fogunk. Adtunk nekik kis időt, mert természetes az, hogy sokkolódtak a tények hallatán. Minden kérdésükre válaszoltunk, és nekem várakozáson felüli az, ahogyan reagáltak a szituációra.”

Fata szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy befejezzék az idényt.

„Most a legfontosabb célunk a szezon befejezése. Tudjuk, hogy ha ez nem sikerül, akkor nem csak az ETO-nak lenne ez rossz hír, hanem az egész magyar kézilabdát, a sportág eredményességét mélyen sújtaná. Azon dolgozunk a csapattal, hogy ezt az idényt próbáljuk meg közösen végigcsinálni. Ez azt jelenti, hogy fizetésmegvonásokat kell, hogy tervezzünk – velük közösen. Ennek a »hogyanja« meg a »mikéntje« még nincs meg, de a tárgyalások már zajlanak a lányokkal és a stábtagokkal. Bízom abban, hogy közös megegyezésre fogunk tudni jutni. Azt nagyon fontos elmondani, – és ezt nekik már írásba is adtuk, – hogy amint bármilyen új szponzorációs támogatást kapunk, azt kizárólag rájuk költjük.”

Arra a kérdésre, hogy a játékosok vagy az edzők részéről érkezett-e már jelzés azt illetően, hogy a jelen helyzetben nem kívánják befejezni az évadot az ETO színeiben, így válaszolt: „Zajlanak a tárgyalások folyamatosan. Ezzel kapcsolatban nem tudok konkrétumokkal szolgálni. Amint lesznek biztos információink, elő fogunk jönni velük.”

„Figyeljenek ránk és hallják meg a hangunkat. Aki pedig teheti, az támogasson bennünket” – zárta le az interjút arra válaszolván, hogy mire van most szüksége az ETO-nak.