A világranglistán 155. Gálfi Dalma és a rangsorban negyedik Coco Gauff játssza szombaton az első mérkőzést a magyar és az amerikai női teniszválogatott hétvégi osztályozóján, amelyet a Billie Jean King-kupa élvonalába jutásért rendeznek meg Floridában.
A magyar szövetség közösségi oldalának közlése nyomán a második mérkőzésen Bondár Anna (76.) ellenfele hazai részről Ann Li (31.) lesz. Az első mérkőzést közép-európai idő szerint 19.30 órától rendezik.
Bardóczky Kornél kapitány Gálfin és Bondáron kívül még Stollár Fannyt (páros ranglistán 44.), Nagy Adriennt (439.) és Tóth Amarissát (470.) vetheti be Delray Beachben.
A BJK-összecsapás győztese jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért. A magyar csapat, amely az 1956-ban elrajtolt – korábban Fed-kupa néven futó – sorozatban még nem találkozott az Egyesült Államok legjobbjaival.
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH
Szombat, 19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)
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