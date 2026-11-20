A magyar szövetség közösségi oldalának közlése nyomán a második mérkőzésen Bondár Anna (76.) ellenfele hazai részről Ann Li (31.) lesz. Az első mérkőzést közép-európai idő szerint 19.30 órától rendezik.

Bardóczky Kornél kapitány Gálfin és Bondáron kívül még Stollár Fannyt (páros ranglistán 44.), Nagy Adriennt (439.) és Tóth Amarissát (470.) vetheti be Delray Beachben.

A BJK-összecsapás győztese jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért. A magyar csapat, amely az 1956-ban elrajtolt – korábban Fed-kupa néven futó – sorozatban még nem találkozott az Egyesült Államok legjobbjaival.

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA-OSZTÁLYOZÓ, DELRAY BEACH

Szombat, 19.30: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: M4 Sport+)