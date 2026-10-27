Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna párosban búcsúzott a kantoni tenisztornától

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 13:57
Bondár Anna (Fotó: Getty Images)
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Zeynep Sönmez kantoni tenisztorna Bondár Anna
Bondár Anna és a török Zeynep Sönmez párosa az első fordulóban búcsúzott a kínai Kantonban zajló, 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztornán.

A magyar, török duó a nyolcaddöntőben a tajvani Cso I-hszüannal és Cso Ji-csennel találkozott, és egy sima, valamint egy szoros szettben, 1 óra 28 perc alatt maradt alul.

Párosban magyar részről a múlt héten Ningpóban tornagyőztes Stolláry Fanny is érdekelt; a tajvani Vu Fang-hsziennel alkotott kettősüket a második helyen emelték ki a szervezők, első mérkőzésüket szerdán játsszák.

Bondár hétfőn egyesben az elsőként rangsorolt ukrán Darija Sznyihurt búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a spanyol Kaitlin Quevedo (86.) vár rá, aki a nyitókörben a 2020-ban Australian Open-bajnok amerikai Sofia Kenint győzte le.

WTA 250-ES TORNA, KANTON
Páros, nyolcaddöntő
Cso I-hszüan, Cso Ji-csen (tajvani)–Bondár Anna, Zeynep Sönmez (magyar, török) 6:2, 7:6 (8–6)

(MTI)

 

Zeynep Sönmez kantoni tenisztorna Bondár Anna
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