A címvédő klubvilágbajnok One Veszprém a HE-DO B.Braun Gyöngyös csapatával találkozik a férfi kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjében.
A Sport TV-ben megejtett vasárnap esti sorsoláson kiderült az is, hogy a Szeged a Csurgóval, az NB I-ben jelenleg dobogós ETO University HT a tabellaszomszéd Tatabányával, míg a Balatonfüred a PLER-rel mérkőzik meg.
Az biztos volt, hogy a Veszprém és a Szeged nem kerülhetett össze.
A meccsek hivatalos játéknapja 2027. február 3. A négyes döntőt április 10-11-én rendezik.
A negyeddöntők párosítása
HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC
Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged
ETO University HT–MOL Tatabánya KC
Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest
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