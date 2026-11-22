A Sport TV-ben megejtett vasárnap esti sorsoláson kiderült az is, hogy a Szeged a Csurgóval, az NB I-ben jelenleg dobogós ETO University HT a tabellaszomszéd Tatabányával, míg a Balatonfüred a PLER-rel mérkőzik meg.

Az biztos volt, hogy a Veszprém és a Szeged nem kerülhetett össze.

A meccsek hivatalos játéknapja 2027. február 3. A négyes döntőt április 10-11-én rendezik.

A negyeddöntők párosítása

HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

Csurgói KK–OTP Bank-Pick Szeged

ETO University HT–MOL Tatabánya KC

Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest