A Veszprémi EDAC klubszíneiben versenyző 47 éves sportember 336 kilós összetett eredménnyel, nagy fölénnyel diadalmaskodott ifjabb riválisai előtt úgy, hogy szakításban országos rekordot állított fel. Második gyakorlatával teljesítette sikerrel a 156 kg-ot, egy kilóval felülmúlva a sportági szövetség (MSSZ) által megállapított úgynevezett alapcsúcsot.

Gyurkovics a 18 felnőttbajnoki elsőséggel a második helyet foglalja el a hazai súlyemelő-örökranglistán, amelyet 21 bajnoki címmel az MSSZ elnökévé tavaly megválasztott, s a versenyzéssel felhagyó Nagy Péter vezet.

Az idei ob zárónapján rendre az esélyesek győztek, így a múlt évi bajnokok közül 95 kilóban a tatabányai Fekécs Szilárd, 110 kg-ban pedig a címét ugyancsak megvédő klubtársa, Lucz Levente.

A nőknél a vasárnapi programban helyet kapó súlycsoportok közül a kategóriahatárok módosítása után a tavalyi 63 helyébe lépő 61 kg-ban is diadalmaskodni tudott Kasza Katalin, és „ismételt” Kapitány Luca is, aki a múlt évben 69, idén 77 kg-ban nyert magabiztosan. Nem okozott gondot a címvédés a kétszeres U23-as Európa-bajnok Mitykó Veronikának sem a 86 kilogrammosok súlycsoportjában.

A vasárnapi győztesek

Férfiak

95 kg: Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) 320 kg (szakítás 145 kg, lökés 175 kg)

110 kg: Lucz Levente (Tatabányai SC) 312 (140, 172)

Plusz 110 kg: Gyurkovics Ferenc (Veszprémi EDAC) 336 (156, 180)

Nők

61 kg: Kasza Katalin (Barbell Bunker SE) 164 (73, 91)

69 kg: Csillag Anett (BKV Előre SC) 178 (78, 100)

77 kg: Kapitány Luca (Szegedi LSK) 197 (90, 107)

86 kg: Mitykó Veronika (Firmitas SC) 214 (99, 115)

Plusz 86 kg: Gyürüs Barbara (Szombathelyi Haladás) 170 (77, 93)