A Bolzano a Volánt is legyőzte, a Fradi pontot csent Klagenfurtból
FÉLELMET NEM ISMERVE kezdte a Volán a listavezető Bolzano elleni párharcot, Max Gerlach könnyedén meg is lephette volna az olaszokat már a meccs legelején, de lövése után a pakk a kapuvasat csengette meg, ahelyett, hogy a hálóban kötött volna ki. A kontratámadásokra és lerohanásokra nem voltak felkészülve a Rókák, vélhetően a tabellán a két csapat közötti tetemes különbség tudatában nem számítottak rá, hogy aktívan támadó ellenfél otthonába érkeznek Székesfehérvárra. Aztán emberelőnybe került a Volán, ami visszájára sült el, Rasmus Reijolának kellett kétszer is nagyot védenie, hogy ne kerüljön hátrányba a csapata.
Ziccere még volt a hazaiaknak, Trevor Cheek hibázott egy az egyben, gól azonban nem született az első húsz percben. Volt oka a MET Aréna közönségének a bizakodásra, de az ellenfél tett róla, hogy a magyar szurkolók ne kergessenek hiú ábrándokat… A középső játékrész elején ritmust váltott a Bolzano, látványosan gyorsabban mozogtak, hoztak döntést a játékosai, aminek eredményeképpen nem egészen hat perc alatt berámoltak hármat. Gerlach egy kontratámadás után szépített ugyan, ám nem sokkal később Brad McClure visszaállította a két csapat közötti háromgólos különbséget. Anze Kuralt emberelőnyös találatára egy üres kapus gól volt az olaszok válasza, tehát 5–2-re győzött a Bolzano Székesfehérváron, azaz a Fradi után a Volán ellen is három pontot szerzett magyarországi turnéján.
Közben az FTC mindent megtett, hogy kiköszörülje a pénteki csorbát, a rekordbajnok otthonában Laskawy Ferenc révén már az első percben előnybe került. Hiába egyenlített ki hamar a Klagenfurt, a második játékrészt is a zöld-fehérek kezdték jobban, ezúttal öt perc alatt kétszer találtak be, érett a meglepetés. Csakhogy akárhányszor vezetett a Fradi, annyiszor egyenlített a KAC, végül a meccs csak szétlövésben dőlt el, amiben – ugyan Laskawy ekkor is betalált – a hazaiak bizonyultak jobbnak, 5–4-re győztek.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz) 2–5 (0–0, 1–4, 1–1)
MET Aréna, 3868 néző. V: Hronsky (szlovák), Groznik (szlovén), Kovács P., Sábián.
FEHÉRVÁR: Reijola – Kiss R., MacPherson / Stipsicz, Campbell / Zloty, Horváth D. / Falus – Mihalik G., Cyr (1), Kuralt 1 / FARREN (2), Cheek (1), Gerlach 1 / Erdély Cs., Németh K., Terbócs / Kulmala, Farkas L., Vincze P. Edző: Ted Dent
BOLZANO: Costantini – Buono, Leslie (1) / KIVIHALME 1 (1), Larcher (1) / Van de Leest (1), Frick – Schneider (1), BRADLEY (2), MCCLURE 1 / Frigo (2), Elson, Gazley / Digiacinto 1, Mantenuto 1, Gellon 1 / Fuchs, Misley (1), Remolato. Edző: Antti Karhula
Kapura lövések: 32–25
Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/1.
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Jó első harmadot produkáltunk, aztán a másodikban elkövettünk pár hibát a védekezésben, és az ellenfelünk ezeket kihasználta. Az utolsó játékrészben nyomás alá helyeztük őket, az egész mérkőzést figyelembe véve több helyzetünk volt, de nem tudtunk elég gólt szerezni.
Antti Karhula: – Az első húsz percben a hazai csapat talán egy lépéssel előrébb járt nálunk, sokat kellett védekeznünk, azonban álltuk a sarat. A második játékrészben egyre többet támadtunk és kihasználtuk a lehetőségeinket. Az utolsó harmadban nyomtak, ám stabilak maradtunk és a kapusunk is remekül védett.
Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel
Klagenfurt, 3725 néző. V: Ofner, Unterweger, Riecken, Zacherl (mind osztrák).
KLAGENFURT: Vorauer – Unterweger (1), Nickl / GÖRANSSON (2), Jensen Aabo (1) / MacKinnon (1), Preiml 1 / Simovic – DROZG 1 (1), St. Denis 1, Hudson (1) / Herburger, Waschnig, Schwinger 1 / Van Ee, Obersteiner (1), Sablattnig / Öfner, Mursak, Dreier 1. Edző: Kirk Furey
FTC: BÁLIZS (1) – Bengtsson, Hadobás (1) / Tyni (1), Lindgren (1) / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – Savoie (1), Silye (1), LASKAWY 1 (1) / Tammela 1, RÖNNI 1 (1), Dobos 1 / Mihalik A., Kestilä, Heljanko / Galajda, Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 35–35
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 4/0.
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Két góllal is vezettünk, mégis kikaptunk, ráadásul szétlövésben… Nem könnyű eljönni Klagenfurtba és a liga egyik legjobb csapata ellen játszani. Igazán magas szinten jégkorongoztunk, jól kezeltük a pakkot, megtaláltuk az egyensúlyt a támadás és a védekezés között. Léptünk egyet előre, de ez most egy ilyen történet… Folyamatosan tanulunk, és eljön majd az idő, amikor az ilyen meccseket meg is nyerjük.
A többi mérkőzésen
Milano (olasz)–Vienna Capitals (osztrák) 2–6
Innsbruck (osztrák)–Red Bull Salzburg (osztrák) 2–3
Linz (osztrák)–Villach (osztrák) 7–4
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz) 2–1