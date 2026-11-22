FÉLELMET NEM ISMERVE kezdte a Volán a listavezető Bolzano elleni párharcot, Max Gerlach könnyedén meg is lephette volna az olaszokat már a meccs legelején, de lövése után a pakk a kapuvasat csengette meg, ahelyett, hogy a hálóban kötött volna ki. A kontratámadásokra és lerohanásokra nem voltak felkészülve a Rókák, vélhetően a tabellán a két csapat közötti tetemes különbség tudatában nem számítottak rá, hogy aktívan támadó ellenfél otthonába érkeznek Székesfehérvárra. Aztán emberelőnybe került a Volán, ami visszájára sült el, Rasmus Reijolának kellett kétszer is nagyot védenie, hogy ne kerüljön hátrányba a csapata.

Ziccere még volt a hazaiaknak, Trevor Cheek hibázott egy az egyben, gól azonban nem született az első húsz percben. Volt oka a MET Aréna közönségének a bizakodásra, de az ellenfél tett róla, hogy a magyar szurkolók ne kergessenek hiú ábrándokat… A középső játékrész elején ritmust váltott a Bolzano, látványosan gyorsabban mozogtak, hoztak döntést a játékosai, aminek eredményeképpen nem egészen hat perc alatt berámoltak hármat. Gerlach egy kontratámadás után szépített ugyan, ám nem sokkal később Brad McClure visszaállította a két csapat közötti háromgólos különbséget. Anze Kuralt emberelőnyös találatára egy üres kapus gól volt az olaszok válasza, tehát 5–2-re győzött a Bolzano Székesfehérváron, azaz a Fradi után a Volán ellen is három pontot szerzett magyarországi turnéján.

Közben az FTC mindent megtett, hogy kiköszörülje a pénteki csorbát, a rekordbajnok otthonában Laskawy Ferenc révén már az első percben előnybe került. Hiába egyenlített ki hamar a Klagenfurt, a második játékrészt is a zöld-fehérek kezdték jobban, ezúttal öt perc alatt kétszer találtak be, érett a meglepetés. Csakhogy akárhányszor vezetett a Fradi, annyiszor egyenlített a KAC, végül a meccs csak szétlövésben dőlt el, amiben – ugyan Laskawy ekkor is betalált – a hazaiak bizonyultak jobbnak, 5–4-re győztek.