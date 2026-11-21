Az elmúlt napok esős időjárása szombatra sem változott, ottani idő szerint délben még időjárási vészhelyzet okozott gondot a szervezőknek, így másfél órás csúszással rajtolt el a párharc első mérkőzése a világranglistán negyedik Coco Gauff és a 155. helyen álló Gálfi Dalma között.

A 22 éves ellenfél már 12 tornagyőzelemnél tartott, többek között a 2023-as US Open, a 2025-ös Roland Garros és a 2024-es WTA-világbajnokság trófeáját is megszerezte, és volt már második is a rangsorban. Első találkozójukon a balatonfüredi teniszező rengeteg hibával kezdett, a floridai születésű Gauff sorozatban öt gémet nyert, és 29 perc elteltével szettelőnybe került. A folytatásban Gálfi rögtön semmire elbukta az adogatását – és egyre dühösebben reagált a rontott ütésekre –, így a 18-szoros BJK-kupa-győztes házigazdák éljátékosa lendületben maradt. Az amerikai kiválóság 2:1-es vezetésénél aztán megint eleredt az eső, a játékosok pedig bevonultak az öltözőbe.