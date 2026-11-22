Az egymás elleni mérleget tekintve 7–6-ra Carlos Alcaraz vezetett, ám az ATP-világbajnokságon az eddigi két találkozójukat egyaránt a világelső Alexander Zverev nyerte meg – itt, Torinóban. A mostani meccs nehezen kezdődött a német számára, az első gémben három bréklabdát kellett hárítania, a második adogatójátékát viszont már el is bukta, ráadásul semmire. Aztán nem tudott visszabrékelni, noha három esélye is volt rá, a következő szervagémjét pedig ismét elveszítette. Zverev egy bréket visszavett, de Alcaraz egyből újra elvette az adogatójátékát, majd kiszerválta a játszmát.

Úgy nézett ki, a második szettet is simán hozhatja a hétszeres Grand Slam-győztes spanyol játékos, ám brékelőnyben elkezdett többet rontani, és ellenfele 4:4-nél egyenlített. Aztán elmentek a tie-breakig, ahol Alcaraz 3–0-ra elhúzott, ám Zverev 6–3-ra fordított. Hiába azonban a három szettlabda, a német teniszező egyiket sem tudta kihasználni, s ugyan egy meccslabdát még hárított, a másodikat már nem tudta, így 2 óra 2 perc alatt elveszítette a döntőt, vagyis 2018 és 2021 után nincs meg a harmadik vb-címe.

Alcaraz – Andre Agassi, Roger Federer és Novak Djokovics után – a negyedik játékos lett a történelemben, aki a karrier Grand Slam (az teljesíti, aki megnyeri mind a négy GS-tornát pályafutása során) mellett az ATP-világbajnoki győzelmet is megcsinálta. Spanyolként a harmadik teniszező Alcaraz, aki megnyerte a vb-t, ez honfitársai közül csak Manuel Orantesnek (1976) és Alex Corretjának (1998) sikerült eddig.

A 23 éves klasszis pályafutása 30. tornagyőzelmét aratta, és sorozatban 14 megnyert meccsnél tart, ezzel a sikerrel pedig 5.17 millió dollárt keresett, miután veretlenül csinálta végig a versenyt – Zverev pénznyereménye 1.2 dollár lett a világbajnokságon.

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Alexander Zverev (német, 1.) 6:2, 7:6 (9–7)

PÁROS, DÖNTŐ

Théo Arribagé, Albano Olivetti (franciák, 6.)–Marcelo Arévalo, Mate Pavic (salvadori, horvát, 4.) 3:6, 7:6 (7–2), 10–6