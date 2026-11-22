Nagyszabású kadét tőr európai körversenynek volt házigazdája Budapest ezen a hétvégén. A Hungexpón a fiúk és a lányok viadalán is népes mezőny gyűlt össze, a megméretés pedig csak nevében európai, hiszen a világ számos országából érkeztek fiatal vívók a magyar fővárosba.

A mieink összességében nagyszerűen teljesítettek a versenyen. Szombaton

a Goóg Lili, Grósz Fióna, Kollár Natasa, Radics Anna összetételű...

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