Az ATP-vb-n győztes spanyol Carlos Alcaraz változatlanul harmadik, de hátránya 450 pontra csökkent a második olasz Jannik Sinnerrel szemben, aki sérülés miatt nem játszott az elmúlt időszakban. A magyar teniszezők közül Marozsán Fábián és Piros Zsombor mögött a szintén sérüléséből lábadozó Fucsovics Márton következik a sorban. Ő Piroshoz hasonlóan két helyet veszített a legutóbbi ranglistához képest, jelenleg 148.

A nőknél a nagy egyéni tornák sora már lezárult, az elmúlt hétvégén a Billie Jean King-kupában szerepeltek a játékosok, így a rangsor gyakorlatilag változatlan maradt. A legjobb magyar, Bondár Anna viszont egy pozíciót előrelépett, 75., Udvardy Panna 88., míg Gálfi Dalma – aki a Billie Jean King-kupa osztályozóján az amerikaiakkal szemben alulmaradó csapatban Bondárhoz hasonlóan egyéniben és párosban is pályára lépett – három helyet hátrébb szorulva 158. Az élen a sorrend nem változott: első a kazah Jelena Ribakina, második az orosz Mirra Andrejeva, harmadik a fehérorosz Arina Szabalenka.