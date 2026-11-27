Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön a hóhelyzet miatt késve, de mégis időben ért a bécsi reptérre a delegáció és a becsekkolás is rendben volt, az igazi gondok csak ezután jöttek. Az osztrák légitársaság törölte a járatot, mert a Koppenhágából érkező és elvileg a magyarokat is Svédországba szállító gép el sem indult az extrém európai időjárási körülmények miatt. Később az a lehetőség sem jött össze, hogy Amszterdamon keresztül érjen Svédországba a csapat, ami végül azt eredményezte, hogy a mieink csütörtökön nem tudtak eljutni a mérkőzés helyszínére, a csapat az osztrák fővárosban ragadt és ott éjszakázott.

Péntek délelőtt azonban végre elindulhatott Bécsből Svédországba a válogatott, amely rigai átszállással utazik Stockholmba, ahol menetrend szerint 13.30 után landol.

A mieink még a mai nap pályára lépnek a világbajnoki-selejtezősorozat 3. fordulójában: a svédek elleni összecsapás 19 órakor kezdődik.

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK CSOPORTKÖR

L-CSOPORT, 3. FORDULÓ, STOCKHOLM

19.00: Svédország–Magyarország (Tv: Duna World)