Nagyon simán nyert a TFSE vendégeként a fehérvári csapat. A fővárosiak mindössze az első játszma közepéig tudták tartani a lépést riválisukkal, ezt követően azonban összesen 26 pontot tudtak szerezni a találkozó két és fél játszmája alatt. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a MÁV Előre amerikai légiósa, Corey Chavers lett 19 ponttal, míg a túloldalon Majoros Balázs 10 pontig jutott. Sikerükkel a székesfehérváriak visszavették az első helyet a tabellán a Pénzügyőrtől.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–16, –11, –12)

Csörsz u., 97 néző. V: Mezőffy Zs., Halász E.

TFSE: Tamási D. 1, Balázs B. 6, Dóczi 2, MAJOROS 10, Tóth K. 3, Füzék 3. Csere: Laczi, Szalaki (liberók), Kiss B. 1, Tóth M., Kun 3, Gőczi 1. Edző: Bartal Gergely

MÁV ELŐRE: JIRÁSEK 7, Ambrus 4, Vulikics 1, CHAVERS 19, EKE 7, Varga P. 5. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi 1, Péter A., Péter M. 3, Szávai, Tamási B. 1. Edző: Alekszandar Milivojevics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:5, 7:7, 9:8, 10:13, 13:14, 14:21, 15:24. 2. játszma: 1:4, 4:10, 5:13, 7:14, 8:19, 11:23. 3. játszma: 2:4, 4:4, 6:9, 8:18, 11:24