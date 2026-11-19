A John McEnroe-csoport első csütörtöki meccsén a US Open-döntős Shelton két szoros játszmában, 127 perc alatt kerekedett riválisa fölé, és csak akkor nem folytathatja szereplését, ha este a francia Arthur Fils két szettben legyőzi a világelső, már négy között lévő német Alexander Zverevet.

Jódar ezzel szemben nyeretlenül búcsúzott pályafutása első vb-jétől.

Az Ivan Lendlről elnevezett csoportból a hétszeres Grand Slam-győztes spanyol Carlos Alcaraz már biztosította továbbjutását, ám combsérülés miatt kérdésessé vált a további szereplése.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Ben Shelton (amerikai, 3.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) 7:6 (10–8), 7:5

20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Arthur Fils (francia, 6.)

Az állás: 1. (és már elődöntős) Zverev 2 győzelem/0 vereség, 2. Shelton 2/1 (4–3), 3. Fils 1/1 (3–3), 4. Jódar 0/3 (1–6)