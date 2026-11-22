Az U21-es férfiaknál a Kecskeméti Junior Sport szerezte meg az aranyérmet a házigazda VSD és a PVSK előtt, a nőknél egyetlen indulóként a budapestiSamurai JC-é lett a magyar bajnoki cím.



Az U18-as korcsoportban a férfiaknál a Ledényi Judo Iskola lett az első, a PVSK és a Kőrös JSE előtt, a nőknél a Mogyi-Bajai JC érte el az aranyérmet, a Kőrös JSE a második, a PVSK pedig a harmadik helyet.



Az U16-os...

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