Haled Nurelden remeklésének is köszönhetően a Budai Farkasok az első félidőben közepén 12–6-ra vezettek, de a szünet után már csak egygólos hátrányban volt az ETO. Hiába léptek el újra három góllal a hazaiak, a 45. percben már 21–25 volt az állás, hogy aztán öt perc múlva ismét döntetlenre álljanak a felek. Az utolsó négy perc 28–28-ról indult, ám a vendéglátó emberhátrányba került, ezt pedig kihasználták a győriek, akik zsinórban a kilencedik tétmeccsüket is megnyerték. 29–31

FÉRFI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 29–31 (16–14)

Részletes jegyzőkönyv később.

December 2-án játsszák

16.45: PLER–Gyöngyös (Tv: Sport1)

Szombaton játszották

NEKA–Csurgó 28–24

Veszprém–Tatabánya 39–30

FTC–Balatonfüred 35–34

Dabas–Szigetszentmiklós 33–36

Szeptember 1-jén játszották

Eger–Szeged 24–50