Hatgólos hátrányból fordítva nyert az ETO a férfi kézilabda NB I-ben
Haled Nurelden remeklésének is köszönhetően a Budai Farkasok az első félidőben közepén 12–6-ra vezettek, de a szünet után már csak egygólos hátrányban volt az ETO. Hiába léptek el újra három góllal a hazaiak, a 45. percben már 21–25 volt az állás, hogy aztán öt perc múlva ismét döntetlenre álljanak a felek. Az utolsó négy perc 28–28-ról indult, ám a vendéglátó emberhátrányba került, ezt pedig kihasználták a győriek, akik zsinórban a kilencedik tétmeccsüket is megnyerték. 29–31
FÉRFI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 29–31 (16–14)
Részletes jegyzőkönyv később.
December 2-án játsszák
16.45: PLER–Gyöngyös (Tv: Sport1)
Szombaton játszották
NEKA–Csurgó 28–24
Veszprém–Tatabánya 39–30
FTC–Balatonfüred 35–34
Dabas–Szigetszentmiklós 33–36
Szeptember 1-jén játszották
Eger–Szeged 24–50