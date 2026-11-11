WTA-vb: Szvitolina szetthátrányból nyert Muchová ellen

V. H. L.V. H. L.
2026.11.11. 23:20
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Elina Szvitolina a második és a harmadik játszmában nem ismert kegyelmet (Fotó: Getty Images)
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ATP-világbajnokság Elina Szvitolina Karolína Muchová
Ragyogó tenyeresjátékával lepte meg az első játszmát megnyerő ellenfelét Elina Szvitolina, aki 3:6, 6:2, 6:2-re győzött Karolina Muchovával szemben a WTA-világbajnokság 2-es csoportjának 2. fordulójában.

Negyvenkét percre volt szüksége Karolina Muchovának ahhoz, hogy megnyerje az első játszmát Elina Szvitolina ellen a WTA-világbajnokság 2-es csoportjának 2. fordulójában egy olyan mérkőzésen, amelynek mindkét résztvevője kikapott az előző körben: a cseh játékos Arina Szabalenkával, az ukrán Mirra Andrejevával szemben maradt alul. Muchová receptje rendkívül egyszerű volt: jobban koncentrált, több nyerőt ütött és kevesebb ki nem kényszerített hibát követett el ellenfelénél – 6:3-mal övé is lett az első felvonás.

A második szett első négy játékában csak Muchovának volt lehetősége, hogy elvegye ellenfele szervagémjét, de kihagyta egyetlen lehetőségét. Amit bánhatott is, mert amikor 2:2-nél rajta volt az adogatás sora, 40:15-ről elvesztette a játékot, s Szvitolina brékelőnybe került. Csakhamar pedig kettős brékelőnybe, ugyanis a cseh játéka szétesett, nem találta ukrán riválisa erőteljes tenyereseinek ellenszerét, így 6:2-re el is veszítette a játszmát.

A döntő szettben a felek ott folytatták, ahol abbahagyták, Muchová küszködött, az ukrán játékos pedig egyre magabiztosabbá vált, kétszer is brékelt, 5:2-nél pedig már a meccsért szerválhatott, és gyilkos tenyeressel le is zárta a találkozót. Szvitolinának így sem lesz könnyű dolga, ha be akar jutni az elődöntőbe, mivel a csoportkör utolsó fordulójában Arina Szabalenkával játszik.

TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
2-es csoport, 2. forduló
Elina Szvitolina (ukrán, 6.)–Karolina Muchová (cseh, 7.) 3:6, 6:2, 6:2

 

ATP-világbajnokság Elina Szvitolina Karolína Muchová
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