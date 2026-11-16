Az esti meccsen a volt világelső orosz a Roland Garroson döntős hazai kedvenccel szállt szembe, s az egyórás első szettben brék nélkül, küzdelmes labdamenetekkel jutottak el a rövidítésig, melyben egy kicsivel a 2021-es US Open bajnoka volt jobb. A folytatásban az újonc Cobolli már kisebb ellenállást tanúsított, ekkor egyértelműen Medvegyev akarata érvényesült, és 1 óra 27 perc után ő ünnepelhetett.

A két négyesből a legjobb két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, amelynek összdíjazása 15.75 millió dollár. Ebből a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

Egyes, Ivan Lendl-csoport, 1. forduló

Danyiil Medvegyev (orosz, 4.)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 7:6 (7–4), 6:3

KORÁBBAN

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) 6:2, 6:2