Tenisz: Piros meccslabdákat hárítva fordított Orléans-ban

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.11. 22:18
NurPhotoPiros Zsombor kétórás mérkőzés után jutott tovább (Fotó: Getty Images)
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ATP Orleans férfi tenisz Piros Zsombor
Piros Zsombor szetthátrányból fordítva, meccslabdákat hárítva jutott be a legjobb nyolc közé a franciaországi Orléans-ban zajló férfi challenger-tenisztornán.

Az ATP-rangsor 99. helyezettje – aki hétfőn első alkalommal jutott a száz közé – szerdán a francia Clément Taburral (186.) találkozott. Az elbukott első játszmát követően a másodikban úgy jött vissza, hogy brékhátrányban volt, és riválisának adogatóként három meccslabdája is volt. A rövidítésben Tabur újabb két mérkőzéslabdához jutott (4–6), Piros viszont sorozatban négy labdamenetet nyert, és egyenlített.

A döntő játszmában Piros rögtön brékkel indított, 3:1-nél újra elvette riválisa adogatását, majd egészen 5:1-ig menetelt, amikor mérkőzéslabdához jutott, de nem tudott élni vele. A következő játékban adogatóként zárhatta volna le az összecsapást, de riválisa megint hárította a meccslabdát, és 5:3-ra felzárkózott. Ezután azonban Piros – rivális szerváját elvéve – két óra játék után befejezte a mérkőzést, amelyet 2:6, 7:6 (8–6), 6:3-ra nyert meg.

A hetedik helyen kiemelt Piros a negyeddöntőben a német Daniel Altmaier (73.) ellen lép pályára a 204 ezer euró (74 millió forint) összdíjazású kemény pályás tornán.

 

ATP Orleans férfi tenisz Piros Zsombor
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