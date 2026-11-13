Harmadik csoportmeccsét is megnyerte Andrejeva a WTA-vb-n

Snajgyer Karolína Muchová helyére ugrott be, mivel gyomorproblémája miatt a cseh teniszező nem vállalta a játékot.

A Roland Garros-győztes 19 éves Andrejeva az előző két meccsén is nyert, azaz már biztos volt az elődöntős részvétele, Muchová pedig mindkét találkozóján alulmaradt, így már nem is tudott volna a négy közé kerülni.

A pénteki első mérkőzés mindössze 56 percig tartott.

Andrejeva a másik csoport másodikjával, az amerikai Jessica Pegulával csap össze a döntőért, míg az 1-es csoport győztese, a cseh Linda Nosková ellenfélre vár.

WTA-VB, INDIAN WELLS

2-es csoport, 3. forduló

Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Gyiana Snajgyer (orosz, 11.) 6:2, 6:1

Később

Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Jelina Szvitolina (ukrán, 6.)