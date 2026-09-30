Másodikként Szabalenka is biztosította helyét a WTA-vb-n

A fehérorosz játékos sorozatban hatodik alkalommal lesz ott az idény legjobb nyolc teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes.



A 28 éves Szabalenka idén 19 mérkőzést nyert Grand Slam-viadalokon, amivel vezeti a rangsort, igaz, az Australian Open és a US Open döntőjében is alulmaradt a kazah Jelena Ribakinával szemben, aki a hónap elején, 99 hét után letaszította őt a világranglista éléről. Szabalenka trófeagyűjteményéből a vb-cím még hiányzik, az évzáró tornákon 12–9 a mérlege, két elveszített döntővel.



Tavaly Ribakina éppen Szabalenka ellen nyerte meg a vb-t Rijádban, ráadásul veretlenül diadalmaskodott, így a trófea mellé 5.2 millió dollárt vihetett haza. Az idei vb-n még csak a kettejük részvétele biztos.



A nyolcfős viadalra idén november 8. és 15. között kerül sor a kaliforniai sivatagban, ahol márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek.