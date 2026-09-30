Nemzeti Sportrádió

Másodikként Szabalenka is biztosította helyét a WTA-vb-n

2026.09.30. 13:22
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Ribakina (balra) és Szabalenka is ott lesz a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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tenisz Arina Szabalenka WTA-vb
A korábbi világelső Arina Szabalenka biztosította helyét a női teniszezők idei WTA-világbajnokságán, amelyet Indian Wellsben rendeznek meg.

A fehérorosz játékos sorozatban hatodik alkalommal lesz ott az idény legjobb nyolc teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes.

A 28 éves Szabalenka idén 19 mérkőzést nyert Grand Slam-viadalokon, amivel vezeti a rangsort, igaz, az Australian Open és a US Open döntőjében is alulmaradt a kazah Jelena Ribakinával szemben, aki a hónap elején, 99 hét után letaszította őt a világranglista éléről. Szabalenka trófeagyűjteményéből a vb-cím még hiányzik, az évzáró tornákon 12–9 a mérlege, két elveszített döntővel.

Tavaly Ribakina éppen Szabalenka ellen nyerte meg a vb-t Rijádban, ráadásul veretlenül diadalmaskodott, így a trófea mellé 5.2 millió dollárt vihetett haza. Az idei vb-n még csak a kettejük részvétele biztos.

A nyolcfős viadalra idén november 8. és 15. között kerül sor a kaliforniai sivatagban, ahol márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek.

 

tenisz Arina Szabalenka WTA-vb
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