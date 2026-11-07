Visszalépett a WTA-vb-től Jelena Ribakina

A kazah játékos eredetileg az 1-es csoportba került a sorsoláson, és a wimbledoni bajnok cseh Linda Nosková ellen kezdett volna, majd az amerikai Coco Gauff-fal és Jessica Pegulával is összecsapott volna.

„Fantasztikus szezonom volt az idén, de a testem fizikailag nem áll készen a versenyzésre. Most otthon kipihenem magam, aztán elkezdek felkészülni a 2027-es idényre” – jelentette be Ribakina, akinek a helyére az ukrán Marta Kosztyuk ugrik be.

A 2-es kvartettben a korábbi világelső fehérorosz Arina Szabalenka, a Roland Garrost júniusban megnyerő orosz Mirra Andrejeva, az ukrán Jelina Szvitolina és a cseh Karolína Muchová kapott helyet. A körmérkőzések után a csoportok első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe.

A nyolcfős viadal jövő vasárnapig tart a kaliforniai sivatagban, ahol márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek. Legutóbb a 2023-as cancúni vb-n fordult elő, hogy szabad téren csaptak össze a női tenisz legjobbjai.

Indian Wells júniusban vállalta el a vb-rendezést, mivel a WTA a feszült politikai helyzet miatt elállt a szaúd-arábiai rendezéstől. Az is eldőlt, hogy a jövő évtől legalább három szezonon keresztül Charlotte ad majd otthont a szupertornának.