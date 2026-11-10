Pegulától is kikapott, Kosztyuk már nem juthat tovább a WTA-vb-n

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.10. 22:54
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Jessica Pegula két szettben nyert (Fotó: Getty Images)
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női tenisz-vb Marta Kosztyuk WTA-vb WTA-világbajnokság Jessica Pegula
Az amerikai Jessica Pegula 6:2, 7:5-re legyőzte az ukrán Marta Kosztyukot a női tenisz-világbajnokság csoportkörében kedd este.

Az egymás elleni mérleget tekintve Jessica Pegula 4–3-ra vezetett a meccs előtt Marta Kosztyukkal szemben, de idén – Brisbane-ben és Madridban – mindkét mérkőzésüket az ukrán versenyző nyerte. A WTA-vb-t vereséggel kezdő teniszezők csatáján az amerikai egyből brékkel nyitott, ráadásul love game-mel, majd 4:2-ig mindketten hozták az adogatójátékaikat. Akkor ismét Kosztyuk ingott meg, újra elveszítette a szervagémjét, majd ellenfele a következő játékban be is húzta a játszmát.

A második szett négy brékkel indult, Kosztyuknak kellett egyenlítenie. Majd a 24 éves ukrán tudta hozni először az adogatójátékát, és nem járt messze az újabb bréktől sem, ám a sanszánál hosszút ütött. Legközelebb 4:4-nél jött bréklehetőség, ekkor Pegula nem tudta kihasználni a kettőből egyiket sem. Ellenfele következő szervagémjénél viszont már sikerrel járt. Ugyan Kosztyuk semmi 40-ről egyenlített, utána viszont egy rossz ejtéssel és egy kettős hibával mégis brékhátrányba került. Ha nem is könnyen, de a 32 esztendős amerikai teniszező kiszerválta a meccset, s másfél óra alatt győzött, így még továbbjuthat – Kosztyuk kiesett az utolsó csoportmérkőzése eredményétől függetlenül.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
EGYES, 1. CSOPORT, 2. FORDULÓ
Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán) 6:2, 7:5
Később: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Arena4)

Az állás
1. Nosková 1 pont (2–0)
2. Gauff 1 pont (2–1)
3. Pegula 1 pont (3–2)
4. Kosztyuk 0 pont

 

női tenisz-vb Marta Kosztyuk WTA-vb WTA-világbajnokság Jessica Pegula
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