Pegulától is kikapott, Kosztyuk már nem juthat tovább a WTA-vb-n

Az egymás elleni mérleget tekintve Jessica Pegula 4–3-ra vezetett a meccs előtt Marta Kosztyukkal szemben, de idén – Brisbane-ben és Madridban – mindkét mérkőzésüket az ukrán versenyző nyerte. A WTA-vb-t vereséggel kezdő teniszezők csatáján az amerikai egyből brékkel nyitott, ráadásul love game-mel, majd 4:2-ig mindketten hozták az adogatójátékaikat. Akkor ismét Kosztyuk ingott meg, újra elveszítette a szervagémjét, majd ellenfele a következő játékban be is húzta a játszmát.

A második szett négy brékkel indult, Kosztyuknak kellett egyenlítenie. Majd a 24 éves ukrán tudta hozni először az adogatójátékát, és nem járt messze az újabb bréktől sem, ám a sanszánál hosszút ütött. Legközelebb 4:4-nél jött bréklehetőség, ekkor Pegula nem tudta kihasználni a kettőből egyiket sem. Ellenfele következő szervagémjénél viszont már sikerrel járt. Ugyan Kosztyuk semmi 40-ről egyenlített, utána viszont egy rossz ejtéssel és egy kettős hibával mégis brékhátrányba került. Ha nem is könnyen, de a 32 esztendős amerikai teniszező kiszerválta a meccset, s másfél óra alatt győzött, így még továbbjuthat – Kosztyuk kiesett az utolsó csoportmérkőzése eredményétől függetlenül.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

EGYES, 1. CSOPORT, 2. FORDULÓ

Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán) 6:2, 7:5

Később: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Linda Nosková (cseh, 8.) (Tv: Arena4)

Az állás

1. Nosková 1 pont (2–0)

2. Gauff 1 pont (2–1)

3. Pegula 1 pont (3–2)

4. Kosztyuk 0 pont