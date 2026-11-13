A kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta az ellenfele halálát okozó kapus

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.13. 22:25
Jesús Owono 12 meccses eltiltást kapott (Fotó: Getty Images)
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Tenerife Jesús de Miguel Jesús Owono Andorra
A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) 12 mérkőzésre tiltotta el Jesús Owonót, az FC Andorra csapatának kapusát, aki a Tenerife elleni mérkőzésen letarolta Jesús de Miguelt, aki a meccs másnapján a kórházban elhunyt.

A november 2-i Tenerife–Andorra spanyol másodosztályú mérkőzés végén Jesús de Miguel elindult egy előrevágott labdára, de a kapujából messzire kifutó Jesús Owono letarolta. Az ütközés után a csatárt újra kellett éleszteni, de a kórházba szállítás után, másnap életét vesztette.

A mérkőzést félbeszakították, és a spanyol szövetség szerdán úgy határozott, hogy az akkori döntetlen állást tekinti végeredménynek. Pénteken pedig Owono ügyében is döntött az RFEF.

A szövetség a Fegyelmi Szabályzat 102. cikkelyét alkalmazta, amely a játék közben tanúsított, sérülést vagy súlyos következményeket okozó erőszakos magatartásra vonatkozik. Ennek büntetési mértéke 4-12 meccs, és az egyenlítői-guineai kapus a legsúlyosabb kiszabható büntetést kapta.

Ez a döntés a sportszakmai részre vonatkozik: a rendőrség nyomozást indított a halál pontos okának tisztázása érdekében.

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Az FC Andorra vezetőedzője, Carles Manso szerint Jesús Owono megrendült, és élete legnehezebb pillanatait éli át.

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„Tudom, hogy még sok mindent kell tisztázni, és a legnagyobb tisztelettel fogok szembenézni mindazzal, ami következik. Nyugodj békében, Jesús!”

A Tenerife közölte, elhunyt a brutális ütközést szenvedő játékosa

Jesús de Miguelnek az Andorra elleni hétfői bajnokin állt meg a szíve, a kórházba szállítást követően sem tudták megmenteni az életét.

Szívmegállás a brutális ütközés után a spanyol másodosztályban

Jesús de Miguelt újraélesztették, a tenerifei kórház intenzív osztályán ápolják.

 

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