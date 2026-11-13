A kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta az ellenfele halálát okozó kapus

A november 2-i Tenerife–Andorra spanyol másodosztályú mérkőzés végén Jesús de Miguel elindult egy előrevágott labdára, de a kapujából messzire kifutó Jesús Owono letarolta. Az ütközés után a csatárt újra kellett éleszteni, de a kórházba szállítás után, másnap életét vesztette.

A mérkőzést félbeszakították, és a spanyol szövetség szerdán úgy határozott, hogy az akkori döntetlen állást tekinti végeredménynek. Pénteken pedig Owono ügyében is döntött az RFEF.

A szövetség a Fegyelmi Szabályzat 102. cikkelyét alkalmazta, amely a játék közben tanúsított, sérülést vagy súlyos következményeket okozó erőszakos magatartásra vonatkozik. Ennek büntetési mértéke 4-12 meccs, és az egyenlítői-guineai kapus a legsúlyosabb kiszabható büntetést kapta.

Ez a döntés a sportszakmai részre vonatkozik: a rendőrség nyomozást indított a halál pontos okának tisztázása érdekében.