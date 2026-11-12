Az elődöntőbe jutó Andrejeva történelmet írt a WTA-vb-n

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2026.11.12. 07:26
Andrejeva 11 játékot nyert sorozatban Szabalenka ellen (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka WTA-vb Mirra Andrejeva
Mirra Andrejeva két szettben legyőzte Arina Szabalenkát a női tenisz-világbajnokság csoportkörében, így már két mérkőzés után biztos a helye az elődöntőben.

Linda Nosková után Mirra Andrejeva is biztosította helyét a WTA-vb elődöntőjében, miután a második mérkőzését is megnyerte, ezúttal Arina Szabalenkát győzte le.

Az orosz kiválóság a szorosabb első szett után – ahol 1:4-ről fordított – a másodikban esélyt sem adott a fehérorosznak: az utolsó 55 pontból 45-öt ő nyert meg, sorozatban 11 játékot húzott be. Andrejeva így a torna történetének első olyan teniszezője lett, aki az első két meccsén az egyik szettet 6:0-ra nyerte meg.

A harmadik helyen kiemelt 19 éves játékos 2003, vagyis a jelenlegi lebonyolítású rendszerben az ötödik tinédzser, aki bejutott a legjobb négybe, korábban csak Marija Sarapova, Ana Ivanovics, Caroline Wozniacki és Coco Gauff volt képes erre.

Andrejeva a cseh Karolína Muchová ellen zárja a csoportkört.

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TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
2-es csoport, 2. forduló
Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.) 6:4, 6:0
Korábban:
Elina Szvitolina (ukrán, 6.)–Karolina Muchová (cseh, 7.) 3:6, 6:2, 6:2

 

Arina Szabalenka WTA-vb Mirra Andrejeva
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