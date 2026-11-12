Az elődöntőbe jutó Andrejeva történelmet írt a WTA-vb-n

Linda Nosková után Mirra Andrejeva is biztosította helyét a WTA-vb elődöntőjében, miután a második mérkőzését is megnyerte, ezúttal Arina Szabalenkát győzte le.

Az orosz kiválóság a szorosabb első szett után – ahol 1:4-ről fordított – a másodikban esélyt sem adott a fehérorosznak: az utolsó 55 pontból 45-öt ő nyert meg, sorozatban 11 játékot húzott be. Andrejeva így a torna történetének első olyan teniszezője lett, aki az első két meccsén az egyik szettet 6:0-ra nyerte meg.

A harmadik helyen kiemelt 19 éves játékos 2003, vagyis a jelenlegi lebonyolítású rendszerben az ötödik tinédzser, aki bejutott a legjobb négybe, korábban csak Marija Sarapova, Ana Ivanovics, Caroline Wozniacki és Coco Gauff volt képes erre.

Andrejeva a cseh Karolína Muchová ellen zárja a csoportkört.