Svájc visszajutott az A-ligába; Skócia nyert, de kevés esélye maradt az osztályozóra

A skótoknál a Liverpool-legenda, a jelenleg a Tottenhamben futballozó Andy Robertson holtversenyben válogatottsági rekorder lett, ugyanis 102. alkalommal lépett pályára péntek este a nemzeti csapatban – Kenny Dalglishnek szintén ennyi meccse volt 1971 és 1986 között a skót válogatottban. Az együttesnek mindképp nyernie kellett volna, életben tartsa feljutási reményeit, az első félidőben viszont nem született gól, bár lényegesen veszélyesebbek voltak a hazaiak a glasgow-i Hampden Parkban.

A szünet után viszont megszerezték a vezetést a szigetországiak, John McGinn lőtt 12 méterről a kapu bal oldalába. Csupán három percig volt náluk az előny, ugyanis az északmacedónok megszerezték első góljukat a jelenlegi NL-kiírásban – így már csak a grúzoknak nincs góljuk a B-ligában. A korábbi újpesti középpályás, Enisz Bardi szöglete után Elmin Rasztoder csúsztatott a bal alsóba. A 74. percben azonban újra előnybe kerültek a vendéglátók, John McGinn ezúttal tizenegyesből volt eredményes, s ez elég is volt a győzelemhez. Skócia az osztályozós helyet még elérheti, de ehhez az kell, hogy hétfőn nyerjen Svájcban, a szlovénok pedig ne győzzenek az északmacedónok ellen... 2–1

Mariborban kevés izgalmat hozott az első félidő, a gólhoz talán a szlovénok álltak közelebb, amikor az első fél óra végén az Újpesten légióskodó csatár, Aljosa Matko betalált – lest követően. A folytatásban sem kockáztattak sokat a felek, de azért akadt néhány helyzet. Hazai részről Zan Karnicnik szerezhetett volna gólt, ám Gregor Kobel védett, míg a másik oldalon Remo Freuler a kapu fölé, Dan Ndoye a jobb alsó mellé lőtt. Azonban ez a gól nélküli döntetlen is megfelelt Svájcnak, ezzel is megnyerte csoportját, azaz visszajutott az A-ligába. Szlovénia maradt a második helyen, és a saját kezében maradt a sorsa az osztályozó eléréséhez. 0–0

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

1. CSOPORT

Skócia–Észak-Macedónia 2–1 (McGinn 54., 74. – a másodikat 11-esből, ill. Rasztoder 57.)

Szlovénia–Svájc 0–0