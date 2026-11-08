Tenisz: Linda Nosková győzelmével indult a WTA-vb

A wimbledoni bajnok, cseh Linda Nosková két játszmában nyert a világelső és címvédő kazah Jelena Ribakina helyére az utolsó pillanatban beugró ukrán Marta Kosztyuk ellen a női teniszezők WTA-világbajnokságának vasárnapi nyitányán, Indian Wellsben.
Linda Nosková és Marta Kosztyuk idén negyedszer találkozott egymással, kemény borításon a US Openen, illetve füvön Wimbledonban szintén Nosková diadalmaskodott, míg salakon Madridban Kosztyuk győzött.
Ezúttal kemény pályán ismét a cseh játékos bizonyult jobbnak úgy, hogy saját adogatójátékát csupán egyszer vesztette el, fogadóként pedig négy gémet nyert. A találkozó 87 percig tartott.
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
1. FORDULÓ, 1. CSOPORT
Linda Nosková (cseh, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán) 6:2, 6:4
Később: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.)
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