Tenisz: Linda Nosková győzelmével indult a WTA-vb

Linda Nosková és Marta Kosztyuk idén negyedszer találkozott egymással, kemény borításon a US Openen, illetve füvön Wimbledonban szintén Nosková diadalmaskodott, míg salakon Madridban Kosztyuk győzött.

Ezúttal kemény pályán ismét a cseh játékos bizonyult jobbnak úgy, hogy saját adogatójátékát csupán egyszer vesztette el, fogadóként pedig négy gémet nyert. A találkozó 87 percig tartott.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

1. FORDULÓ, 1. CSOPORT

Linda Nosková (cseh, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán) 6:2, 6:4

Később: Coco Gauff (amerikai, 4.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.)