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Hazai siker a pekingi tenisztorna női egyesének döntőjében

2026.10.11. 16:39
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Cseng Csin-ven a hatodik tornagyőzelmét aratta (Fotó: Getty Images)
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Cseng Csin-ven WTA 1000 WTA 1000 Peking Mirra Andrejeva
A hazai közönség előtt szereplő, 2024-ben olimpiai bajnok Cseng Csin-ven nyerte a pekingi kemény pályás női tenisztornát, miután a vasárnapi döntőben két játszmában legyőzte az orosz Mirra Andrejevát.

A világranglista 54. helyén álló kínai játékos – aki csütörtökön ünnepelte a 24. születésnapját – az első szett hajrájában, 5:5-nél másodszor is brékelni tudott, majd a második felvonásban 4:4-nél is hasonló bravúrt vitt véghez, így 1 óra 43 perc alatt nyert a negyedik helyen rangsorolt riválisa ellen.

A 2024-es Australian Openen finalista Csengnek ez volt profi pályafutása hatodik tornagyőzelme.

WTA 1000, PEKING (kemény pálya, 9 415 725 dollár)
EGYES, DÖNTŐ
Cseng Csin-ven (kínai)–Mirra Andrejeva (orosz, 4.) 7:5, 6:4

Cseng Csin-ven WTA 1000 WTA 1000 Peking Mirra Andrejeva
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