Hazai siker a pekingi tenisztorna női egyesének döntőjében

A hazai közönség előtt szereplő, 2024-ben olimpiai bajnok Cseng Csin-ven nyerte a pekingi kemény pályás női tenisztornát, miután a vasárnapi döntőben két játszmában legyőzte az orosz Mirra Andrejevát.
A világranglista 54. helyén álló kínai játékos – aki csütörtökön ünnepelte a 24. születésnapját – az első szett hajrájában, 5:5-nél másodszor is brékelni tudott, majd a második felvonásban 4:4-nél is hasonló bravúrt vitt véghez, így 1 óra 43 perc alatt nyert a negyedik helyen rangsorolt riválisa ellen.
A 2024-es Australian Openen finalista Csengnek ez volt profi pályafutása hatodik tornagyőzelme.
WTA 1000, PEKING (kemény pálya, 9 415 725 dollár)
EGYES, DÖNTŐ
Cseng Csin-ven (kínai)–Mirra Andrejeva (orosz, 4.) 7:5, 6:4
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