Hazai siker a pekingi tenisztorna női egyesének döntőjében

A világranglista 54. helyén álló kínai játékos – aki csütörtökön ünnepelte a 24. születésnapját – az első szett hajrájában, 5:5-nél másodszor is brékelni tudott, majd a második felvonásban 4:4-nél is hasonló bravúrt vitt véghez, így 1 óra 43 perc alatt nyert a negyedik helyen rangsorolt riválisa ellen.

A 2024-es Australian Openen finalista Csengnek ez volt profi pályafutása hatodik tornagyőzelme.

WTA 1000, PEKING (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

EGYES, DÖNTŐ

Cseng Csin-ven (kínai)–Mirra Andrejeva (orosz, 4.) 7:5, 6:4