A wimbledoni bajnok Nosková ellen kezd a világelső Ribakina a WTA-vb-n

A kazah játékos az 1-es csoportba került a sorsoláson, ahol Nosková után az amerikai Coco Gauff-fal és Jessica Pegulával is összecsap. A 2-es kvartettben a korábbi világelső fehérorosz Arina Szabalenka, a Roland Garrost júniusban megnyerő orosz Mirra Andrejeva, az ukrán Jelina Szvitolina és a cseh Karolína Muchová kapott helyet. A körmérkőzések után a csoportok első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe.

A Ribakinához hasonlóan favorit Szabalenka sorozatban hatodszor lesz ott az idény legjobb nyolc teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. A 28 éves klasszis ráadásul idén 19 mérkőzést nyert Grand Slam-viadalokon, amivel vezeti a rangsort, igaz, az Australian Open és a US Open döntőjében is alulmaradt Ribakinával szemben, aki október elején, 99 hét után letaszította őt a világranglista éléről. Szabalenka trófeagyűjteményéből a vb-cím még hiányzik, az évzáró tornákon 12/9 a mérlege, két elveszített döntővel. Tavaly Ribakina éppen Szabalenka ellen nyerte meg a vb-t Rijádban, ráadásul mivel veretlenül diadalmaskodott, a trófea mellé 5.2 millió dollárt vihetett haza.

A nyolcfős viadal jövő vasárnapig tart a kaliforniai sivatagban, ahol márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek. Legutóbb a 2023-as cancuni vb-n fordult elő, hogy szabad téren csaptak össze a női tenisz legjobbjai.

Indian Wells júniusban vállalta el a vb-rendezést, mivel a WTA a feszült politikai helyzet miatt elállt a szaúd-arábiai rendezéstől. Az is eldőlt, hogy a jövő évtől legalább három szezonon keresztül Charlotte ad majd otthont a szupertornának.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

1. CSOPORT

Jelena Ribakina (kazah)

Linda Nosková (cseh)

Coco Gauff (amerikai)

Jessica Pegula (amerikai)

2. CSOPORT

Mirra Andrejeva (orosz)

Arina Szabalenka (fehérorosz)

Jelina Szvitolina (ukrán)

Karolína Muchová (cseh)

