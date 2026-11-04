A wimbledoni bajnok Nosková ellen kezd a világelső Ribakina a WTA-vb-n

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.11.04. 10:00
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A főszereplőket Jelena Ribakina (balról a 2.) képviselte a sorsoláson (Fotó: Getty Images)
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Karolína Muchová WTA-vb Indian Wells Linda Nosková
A wimbledoni bajnok cseh Linda Nosková ellen kezd a világelső és címvédő Jelena Ribakina a női teniszezők WTA-világbajnokságán, amely vasárnap rajtol Indian Wellsben.

A kazah játékos az 1-es csoportba került a sorsoláson, ahol Nosková után az amerikai Coco Gauff-fal és Jessica Pegulával is összecsap. A 2-es kvartettben a korábbi világelső fehérorosz Arina Szabalenka, a Roland Garrost júniusban megnyerő orosz Mirra Andrejeva, az ukrán Jelina Szvitolina és a cseh Karolína Muchová kapott helyet. A körmérkőzések után a csoportok első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe.

A Ribakinához hasonlóan favorit Szabalenka sorozatban hatodszor lesz ott az idény legjobb nyolc teniszezőjének szezonzáró viadalán, 2003 óta erre csak a lengyel Agnieszka Radwanska volt képes. A 28 éves klasszis ráadásul idén 19 mérkőzést nyert Grand Slam-viadalokon, amivel vezeti a rangsort, igaz, az Australian Open és a US Open döntőjében is alulmaradt Ribakinával szemben, aki október elején, 99 hét után letaszította őt a világranglista éléről. Szabalenka trófeagyűjteményéből a vb-cím még hiányzik, az évzáró tornákon 12/9 a mérlege, két elveszített döntővel. Tavaly Ribakina éppen Szabalenka ellen nyerte meg a vb-t Rijádban, ráadásul mivel veretlenül diadalmaskodott, a trófea mellé 5.2 millió dollárt vihetett haza.

A nyolcfős viadal jövő vasárnapig tart a kaliforniai sivatagban, ahol márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek. Legutóbb a 2023-as cancuni vb-n fordult elő, hogy szabad téren csaptak össze a női tenisz legjobbjai.

Indian Wells júniusban vállalta el a vb-rendezést, mivel a WTA a feszült politikai helyzet miatt elállt a szaúd-arábiai rendezéstől. Az is eldőlt, hogy a jövő évtől legalább három szezonon keresztül Charlotte ad majd otthont a szupertornának.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
1. CSOPORT
Jelena Ribakina (kazah)
Linda Nosková (cseh)
Coco Gauff (amerikai)
Jessica Pegula (amerikai)
2. CSOPORT
Mirra Andrejeva (orosz)
Arina Szabalenka (fehérorosz)
Jelina Szvitolina (ukrán)
Karolína Muchová (cseh)
 

 

Karolína Muchová WTA-vb Indian Wells Linda Nosková
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