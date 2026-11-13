NL: a németek nyertek Szerbiában, a hollandok megsorozták a görögöket

SZERBIA–NÉMETORSZÁG

A belgrádi összecsapást a szerb szurkolók rasszista és diszkriminatív magatartása miatt eredetileg nézők nélkül kellett volna megrendezni, ám az európai szövetség szabályzata lehetővé tette, hogy a 15 éven aluli gyermekek, valamint kísérőik megtekintsék a mérkőzést a Rajko Mitics Stadionban. Így nagyjából ötezer néző látta – a kezdetekben szakadó esőben –, hogy a győzelmi kényszerben pályára lépő Németország már a 3. percben megszerezte a vezetést, miután Szrdjan Babics lábáról szerencsétlenül a saját kapujába pattant a labda. A 14. percben már kettővel mentek a vendégek: Florian Wirtz finoman még átemelte a labdát Vanja Milenkovics-Szavics felett, majd fél lépésről az üres kapuba passzolt.

A második félidőt is gyors góllal indította Németország: Brajan Gruda a felezőtől indult meg a szerb kapu felé, majd még a tizenhatos vonala előtt nagyon pontosan kilőtte a bal alsó sarkot. A németek ezután láthatóan visszavettek a tempóból, amit góllal büntetett meg Szerbia: az 56. percben Babics a saját kapuja után a német kaput is bevette öt méterről.

A váratlan hazai gól új lendületet hozott a mérkőzésbe, itt is, ott is adódtak helyzetek a következő percekben – a németek egy les miatt érvénytelenített gólig jutottak, de a szerbek előtt is megvolt a lehetőség a zárkózásra. A 77. percben emberhátrányba kerültek a szerbek Vanja Dragojevics kőkemény belépője után. Ezután már nem változott az eredmény, a szerbek viszont kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést, mivel Andrija Zsivkovics reklamálás miatt a 89. percben megkapta második sárga lapját is. 1–3

HOLLANDIA–GÖRÖGORSZÁG

Egészen elképesztő rajtot vett Hollandia Görögország ellen, nem telt el 20 perc az amszterdami mérkőzésből, amikor már 3–0-s előnyben volt a hazai csapat: a holland gólok sorát Crysencio Summerville nyitotta a 6. percben, majd hat perc leforgása alatt Tijjani Reijnders duplázott. És ezzel még nem volt vége, merthogy a 33. percben Reijnders már mesterhármasnál járt (először a válogatottban), Hollandia pedig 4–0-ra vezetett, és hátra is dőlhetett – pedig előzetesen ennél sokkal szorosabb csatát ígért a két válogatott összecsapása, a görögök ugyanis a németalföldiekhez hasonlóan nyolc ponttal álltak a négyes élén.

A görög rémálom ezzel még nem ért véget az első félidőre: a 40. percben Jurriën Timber is bevette a vendégek kapuját, így a szünetben 5–0 állt az eredményjelzőn. A görög védelem tehetetlenségét jól jellemezte a holland gólok minősége, tudniillik a kispályás futballban szoktak egymás után ilyen sokszor közvetlen közelről gólokat szerezni.

A második félidőben sem tudta rendezni sorait a görög védelem, Timber az 59. percben megszerezte saját maga második, csapata hatodik gólját, két perccel később pedig Donyell Malen is betalált, ezzel lett 7–0, és még fél óra hátravolt a lefújásig. A vendégek szerencséjére azonban Xavi és csapata már nem erőltette meg magát, hiába követelték a nézők többször is a tíz gólt a Johan Cruyff Aréna lelátóiról. Kiütéses győzelmével Hollandia szinte biztosan továbbjutott a csoportjából. 7–0

Az utolsó körében Németország Hollandiát, Görögország Szerbiát fogadja hétfő este.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Hollandia–Görögország 7–0 (Summerville 6., Reijnders 12., 18., 33., J. Timber 40., 59., Malen 61.)

Szerbia–Németország 1–3 (Babics 56., ill. Babics 3. – öngól, Wirtz 14., Gruda 50.)

Kiállítva: Dragojevics (77., Szerbia), A. Zsivkovics (89., Szerbia)