Szlovákia nem bírt Feröerrel, de feljutott a B-ligába

Hosszú idő után ismét dunaszerdahelyi játékos került be a szlovák válogatott keretébe Matej Trusa személyében, aki jelenleg a Niké Liga második legeredményesebb gólszerzője, de a 25 éves támadót végül nem nevezték a Feröer elleni mérkőzésre. Mint lapunknak elmondta, az egyik edzésen ráesett a korábban megsérült vállára, ezért a szakmai stáb nem akart kockáztatni. Trusán kívül több fontos játékos is hiányzott a hazaiak csapatából: Stanislav Lobotka (Napoli), Ivan Schranz (Slavia Praha), Leo Sauer (Stuttgart) és Adam Obert (Cagliari) sem állhatott rendelkezésre.

A hiányzók sora érezhető volt a játék képén is.

Bár a szlovákok 11 013 néző előtt többet birtokolták a labdát, az első kapura tartó lövést a vendégek jegyezték. A hazaiak a 17. percben találták el először a kaput, és rögtön meg is szerezték a vezetést: David Hancko bal oldali beadása után Erik Prekop fejelt a hálóba. A támadó augusztusban még a Górnik Zabrze játékosaként lépett pályára a Ferencváros ellen.

A vezető gól után ugyan aktívabbak voltak a szlovákok, de nehezen találták a ritmust, a vendégek nem érdemtelenül fordítottak: előbb Viljormur Davidsen értékesítette a megítélt büntetőt, majd közvetlenül a szünet után Áki Johansen Samuelsen is betalált Dominik Greif kapujába. Síri csend lett a kassai stadionban. A hazaiak játéka akadozott, és bár a buzdítás hiányzott az egész meccsen, a füttyhang egyre erősödött a lelátókon.

A 64. percben a „klinikai halál” közelébe került Szlovákia, Petur Knudsen lövése ugyanis a keresztlécen csattant. Az utolsó negyedóra elején azonban Lukás Haraslín révén sikerült az egyenlítés.

A mérkőzés hátralévő részében ennek ellenére inkább a vendégek álltak közelebb a győztes gól megszerzéséhez. A 84. percben pályára lépett a ferencvárosi Matús Bero is, de ő sem tudta győzelemhez segíteni a hazaiakat, maradt a 2–2-es döntetlen. A szlovákok nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, de megszerezték a szükséges pontot, megnyerték a csoportot, és feljutottak a Nemzetek Ligája B-ligájába.

A csoport másik meccsén Moldova a duplázó Petru Popescu vezérletével 2–1-re megverte Kazahsztánt, másodszor is legyőzve riválisát. A moldovaiak így jó eséllyel megszerezhetik az osztályozót érő második helyet, ehhez egy pontot kell szerezniük Feröeren.

A 4. csoportban Izland az első fél órában két játékosát is sérülés miatt elveszítette Bulgáriában, Stefan Thordarsont és Kristall Ingasont is le kellett cserélni. Az észak-európaiak azonban a 17. percben Arnor Gudjohnsen büntetőjével vezetést szereztek, majd négy perccel később Orri Óskarsson növelte az előnyt. A második félidőben egy öngól után Gudjohnsen még kétszer betalált, még fölényesebbé téve a vendégek sikerét (0–5). Győzelmével Izland nagy lépést tett a B-ligába jutás felé.

Észtország idegenbeli győzelmével tartotta meg matematikai esélyeit az egyenes ági feljutásra. Bár Luxemburg jobban kezdett, Maksim Paskotsi a 42. percben megszerezte a vezetést, ez volt a második gólja a válogatottban. 0–1

A D-ligában Andorra hazai pályán győzte le a tizenegyest hibázó Gibraltárt, első sikerét könyvelve el, Azerbajdzsán pedig Liechtenstein vendégeként nyert.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

C-LIGA

3. CSOPORT

Moldova–Kazahsztán 2–1 (P. Popescu 39., 77., ill. Csesznokov 51.)

Kiállítás: Szamorodov (90+5., Kazahsztán)

Szlovákia–Feröer 2–2 (Prekop 17., Haraslín 74., ill. V. Davidsen 30. – 11-esből, Samuelsen 48.)



4. CSOPORT

Bulgária–Izland 0–5 (A. Gudjohnsen 17., 68., 79. – az elsőt 11-esből, Óskarsson 21., Cenov 52. – öngól)

Luxemburg–Észtország 0–1 (Paskotsi 42.)



D-LIGA

1. CSOPORT

Andorra–Gibraltár 2–0 (G. López 24., B. Rosas 35.)



2. CSOPORT

Liechtenstein–Azerbajdzsán 0–1 (Emreli 26.)