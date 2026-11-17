Wissam Ben Yedder 2024-ben hagyta el a Monacót, az elmúlt két évben Iránban, Törökországban és Marokkóban légióskodott, de élete nem a futball körül forgott: eljárás indult ellene adóelkerülés, ittas vezetés, nemi erőszak és családon belüli erőszak gyanújával is. A bűnösségét végig tagadó labdarúgót a súlyos börtönbüntetéssel fenyegető utóbbi két eljárásban idén felmentették.

Ben Yedder a Toulouse (2010–2016), a Sevilla (2016–2019) és a Monaco (2019–2024) kötelékében töltötte karrierje legszebb éveit, 2018 és 2022 között 19-szer pályára lépett a francia válogatottban, tagja volt a 2021-ben Nemzetek Ligáját nyerő Deschamps-csapatnak.

A 36 éves támadó legutóbb a marokkói Vidad játékosa volt (16 meccs/3 gól), új klubja, a Paris 13 Atletico a kilencedik helyen áll a Ligue 3 18 csapatos mezőnyében.