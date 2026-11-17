Legalább öt góllal kellene legyőznie az izlandi Valurt a tatabányai kézilabdacsapatnak, hogy az egymás elleni eredmények neki kedvezzenek. A két csapat egy hónappal ezelőtt a szigetországban már megmérkőzött, akkor 38–34-re a reykjavíkiak örülhettek.

Ahhoz, hogy az egyenes kieséses szakaszba kerülés továbbra is elérhető közelségben maradjon, ez lenne az első megoldandó feladat. A matematika-szakkört folytatva a Bányásznak szintén jól jönne, ha a ljubljanai Slovan előbb kedden a Mors-Thy, majd két hét múlva a Valur ellen is megszerezné a két pontot. Tóth Edmond együttese csak akkor járhat sikerrel, ha mindhárom ellenfelének visszavág a korábbi vereségért – ez esetben hat ponttal zárná az Európa-liga első szakaszát. Azonban egyelőre egyetlen pontja sincs, így hiba lenne a Valurral szembeni hazai összecsapásnál előrébb tekinteni.

A Tatabánya a mögöttünk hagyott hétvégén az FTC-t játszi könnyedséggel intézte el, a 40–26-ra megnyert találkozón az idénybeli legjobb teljesítményét nyújtotta.

„Elégedett vagyok a hozzáállással, ehhez Székely Marci remek kapusteljesítménye is párosult. A Fradi végig küzdött, a fiataljaik is igyekeztek hozzátenni a játékhoz. Temesvári Gábor teljesítményének külön örülök, támadásban is megmutatta, mire képes. Jól jött, hogy tudtam forgatni a csapatot, és többen is játékritmusba kerülhettek. A nagy tempóval már a keddi találkozóra is készültünk, hiszen a Valur sokat futó csapat” – mondta Tóth Edmond vezetőedző.