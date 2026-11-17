„Többet birtokoltuk a mérkőzés elején a labdát, igaz, hiányoztak a mélységi beindulások a gólpassz-zónába és hiányoztak az ékezők is – értékelt a lefújást követően Németh Antal. – Jó volt látni, hogy irányítunk, ott vagyunk az ellenfelünkön, de azzal is tisztában voltam, többet kell mutatnunk, különben nem szerzünk gólt. Miután Lehoczki Bendegúz bemutatott egy nagy védést, volt egy viszonylag sokáig tartó jó periódusunk, egyre több szögletet, szabadrúgást rúgtunk, jöttek a beadások, a ciprusiak többször is csak az utolsó pillanatban tudtak menteni. Érezhető volt, hogy betalálunk majd, örültem, amikor a hajrában ez kétszer is sikerült! Hogy mit kértem a szünetben? Elmondtam, amikor a kapusuknál van a labda, legyen magasabban a védelmi vonalunk, és hagyjuk, hogy inkább a szélekre passzolják ki a labdát, mint hogy felrúgják. Felhívtam a figyelmet, támadásban nem szabad annyiszor eladni a labdát, többet kell passzolni, és lesz lehetőségünk bemenni a ciprusi védelem mögé. Kiemeltem, jól hangzik, hogy kettő-nullára vezetünk, ám öreg motorosként úgy tanultam, ez az egyik legveszélyesebb eredmény, hiszen mi megnyugszunk, az ellenfél minden mindegy alapon jön előre, talál egy gólt, és nagyon nehéz lesz a folytatás. Az is lett, emiatt mérges vagyok, hiszen beszéltünk róla, ugyanakkor a srácok saját bőrükön tapasztalták a mondás igazságát, legalább tanulnak belőle.”

Németh Antal (Fotó: Kovács Péter)

Való igaz, az első játékrész hajrájában kialakított kétgólos előny (mind a kétszer Németh Hunor talált be) a második félidőben kilenc perc alatt eltűnt, ráadásul olyan játékhelyzetekből talált be az ellenfél, amelyeket súlyos hibák előztek meg. Az elsőnél nyolc magyar labdarúgó jutott négy ciprusira a tizenhatoson belül, mégsem sikerült a támadást kivédekezni, a másiknál pedig Szakos Bencétől szerzett erőszakosan labdát Dimitrianosz Culiu, és a tizenhatos sarkáról lőtt a hosszú sarokba. Ezt követően újra a szebbik arcát mutatta a csapat, helyzeteket alakított ki és három gólt is szerzett a sok tanulságot hozó mérkőzésen.

„Voltak annyira motiváltak a játékosok, hogy érezzék, lépni kell, és muszáj visszatérni az első félidőben mutatott futballhoz – folytatta Németh Antal. – Nagyon fontos volt számomra, mit látok a labdarúgóktól, mennyire játszanak bátran, mennyire van önbizalmuk, és amikor érzik, hogy jobbak az ellenfélnél, miként kezelik: alázattal vagy esetleg nagyképűen. Mindig fontos a szenvedély és az alázat, no meg az, hogy mennyi segítséget adnak egymásnak a társak – ezekből sokat kaptam vissza, kettő-kettő után tudtunk jól reagálni. Sohasem könnyű, amikor nyolc-tíz csapatból érkeznek a játékosok, biztos voltam benne, lesznek hibák, de összességében elégedett vagyok, első lépésnek jó volt ez a mérkőzés.”