Muaythai: Szabó Máté U18-as világbajnok lett
A magyar küldöttség egy arany- és két bronzéremmel zárta a görögországi Olümpiában rendezett ifjúsági muaythai-világbajnokságot.
A görögországi Olümpiában rendezték az IFMA ifjúsági muaythai-világbajnokságot, melyen a magyar válogatott egy arany- és két bronzérmet szerzett.
A magyar csapat legjobb eredményét Szabó Máté érte el, aki
az U18-as korosztály 86 kilogrammos súlycsoportjában érdemelt ki világbajnoki címet.
Emellett két magyar bronzérem is született: Kozma Mihály az U16-os korosztály 71 kilogrammos súlycsoportjában...
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