A szövetség beszámolója szerint a fővárosi Duna Arénába várják majd a légiósokat is, a Marseille-ben szereplő Nagy Ádámot, az Olimpiakoszban játszó Angyal Dánielt és a BL-győztes Barcelonetát erősítő Vigvári Vincét. Ott vannak a keretben a BVSC pólósai, akik a legutóbbi összetartáson nem vehettek részt külföldi kupameccsük miatt.

„Így lesz teljesen tiszta a kép, hogy ki milyen állapotban van – mondta a kapitány. – Akinél olyanok az eredmények, annak tudtuk, tudjuk mondani, min dolgozzon, hogy amikor december huszadikán indul a közvetlen felkészülés a világkupa-selejtezőre, mindenki megfelelő állapotban kezdhessen dolgozni.”

A csapat a Duna Arénában edz majd, ahol két fiatal pólós, Kürti Dominik és Rádli Rajmund kereten kívüli meghívottként kapcsolódik be a munkába. Kedd délelőtt pedig vélhetően fontosabb szerepet is kaphatnak, amikor a Ferencvárossal kétkapuzik a válogatott, és a keret egy része „átáll” a zöld-fehérekhez.

A férfi vízilabda-válogatott kerete

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (Vasas-Plaket), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz), Aranyi Máté (VASAS-Plaket), Batizi Benedek (BVSC-Manna ABC), Dala Döme (VASAS-Plaket), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Jámbor Csaba (FTC-Telekom), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Lakatos Soma (Vasas-Plaket), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Nagy Ádám (CN Marseille), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Szabó Bence (Szolnoki Dózsa), Szalai Péter (Vasas-Plaket), Szépfalvi Gergely (Endo Plus Service-Honvéd), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vigvári Vince (Barceloneta), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom)

Kereten kívüli meghívott: Kürti Dominik (SZVE-Goodwill Pharma Fortacell), Rádli Rajmund (ONE-Eger)

(MTI)